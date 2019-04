Dejó una carta póstuma

Multitudinaria despedida a Alan García

Miles de seguidores del expresidente y toda la clase política se dio cita en el entierro del exmandatario peruano.

Sábado, 20 de Abril, 2019

Ref. Fotografia: Una multitudinaria despedida siguió el féretro por la capital peruana.

Rodeado por banderas y entre cánticos militantes, los restos del expresidente peruano Alan García dieron ayer su último recorrido por el centro histórico de Lima acompañados por miles de personas, antes de ser conducidos hacia el cementerio donde serán cremados en estricta intimidad.

Apoyo de sus simpatizantes. Así se puso fin a la despedida del exmandatario, quien se disparó en la cabeza el miércoles para evitar ser detenido acusado de actos de corrupción. Tras un responso y la lectura sorpresiva de una carta que dejó antes de suicidarse, el féretro de García fue conducido en hombros durante unas doce cuadras desde la "Casa del Pueblo", el local principal del histórico Partido Aprista Peruano (PAP), hasta la céntrica plaza San Martín.

Los restos del líder aprista fueron rodeados por una multitud que coreaba el tradicional lema "El Apra nunca muere" y "A más ataques, más aprismo".

Sus seguidores también reiteraron sus insultos contra el Ministerio Público y la prensa de investigación, a la que culpan de "vendida" y de haber llevado con sus denuncias a la trágica decisión del dos veces exmandatario peruano (1985-1990 y 2006-2011).

Carta póstuma. García dejó una carta antes de suicidarse, en la que afirmó que no tenía que sufrir "la injusticia" de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y gobernante de su país.

"He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos, por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse", señaló la misiva leída por su hija Luciana García Nores.