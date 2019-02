Por twitter

Samuel y Costas piden a Evo quitarse la venda de los ojos y no mentir sobre 21F

Ayer, en un acto público realizado en Chimoré, Morales aseguró que se logró enterrar el 21F a nivel nacional e internacional.

Martes, 19 de Febrero, 2019

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ratificaron por separado que el 21F nunca será enterrado y pidieron al presidente Evo Morales no mentirse sobre este movimiento ciudadano que surgió a partir del desconocimiento al referendo que le negó una nueva repostulación.



"Quítese la venda de los ojos presidente Evo Morales. El 21F no desaparecerá nunca porque representa el espíritu de la democracia boliviana, cada voto en contra de su reelección es un grito de libertad, frente a la ambición de poder que lo gobierna", expresó Doria Medina, a través de su cuenta en Twitter.



Mientras el Gobernador cruceño consideró que el oficialismo, aunque tenga una evidente soberbia de poder, autoritarismo y manejo total de todas las instituciones, como la justicia, no podrá detener el sentimiento ciudadano del 21F.



"El Presidente dijo que sepultaron el 21F, (pero) no sepultaron nada, que el Presidente no se mienta él mismo ¿No vieron que han sido un fracaso (las elecciones primarias)?", cuestionó Costas, en conferencia de prensa.



Ayer, en un acto público realizado en Chimoré, Morales aseguró que se logró enterrar el 21F a nivel nacional e internacional.



"Siento que con las (elecciones) primarias hemos enterrado el 21F (en Bolivia) y con la presencia de la CIDH en Sucre hemos enterrado al 21F a nivel internacional", manifestó el Jefe de Estado.



21 de febrero de 2016 se realizó un referendo en Bolivia para modificar la Constitución con el fin de lograr una nueva repostulación de Morales a la presidencia y la mayoría de los votantes negaron esa posibilidad.



Sin embargo, el oficialismo, pese a ese resultado, decidió seguir buscando su objetivo y mediante un recurso judicial, presentado ante el Tribunal Constitucional, consiguió que se posibilite la repostulación indefinida de Morales.



Desde entonces se empezaron a articular plataformas ciudadanas en todo el territorio nacional en defensa del 21F y el próximo jueves recodarán con nuevas movilizaciones los tres años del referendo desconocido por el oficialismo.