SOL.bo culpa al MAS de intentar dividir y generar 'encono' en su alianza con Mesa

El dirigente Edwin Herrera manifestó que se debe "subsanar" la suspensión de Siñani de la Directiva de CC, porque cree que debió existir una reunión previa antes de la decisión de Carlos Mesa

Martes, 19 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Edwin Herrera. Foto: ANF

Soberanía y libertad (SOL.bo) responsabiliza al MAS de pretender dividir y generar "encono" en Comunidad Ciudadana (CC) luego que el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, decidiera suspender al concejal Fabián Siñani de la Directiva en la alianza.

"El objetivo del MAS es dividir internamente, eso ocurrió el 2014 con la oposición. Este es otro intento de división interna ahora en Comunidad Ciudadana por parte del MAS", declaró Edwin Herrera miembro de la directiva de CC.



Insistió que el objetivo político del MAS es "generar encono" y "dificultades" en la alianza al interior de CC, porque la diputada Betty Yañiquez lanzó una denuncia "sin verificar y de manera irresponsable".



La legisladora reveló que la representante legal de la empresa Tersa S.A., la abogada Maricruz Medrano Strelli, según datos del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), es la esposa del concejal de SOL.bo, Fabián Siñani, quien aprobó una adenda al contrato con la mencionada empresa, en 2016.



Siñani negó de un supuesto favorecimiento en el caso, aunque y alegó que su esposa recién "apoya en los procesos laborales propios de Tersa a partir del año 2013".



Sin embargo, el diputado Rafael Quispe reveló que la abogada y esposa del concejal es "representante legal" de la empresa Tersa S.A. de acuerdo al registro en Fundempresa y emplazó a Siñani a "no mentir".



"Es una certificación de Fundempresa donde figura como representante legal Maricruz Medrano de la empresa Tersa. No mienta señor Siñani a la población diciendo que ella solo ha tenido que ver en cierto tipo de procesos", declaró Quispe.



Horas después que Yañiquez denunció el caso de presunta corrupción el candidato a la presidencia de CC a través de su Twitter hizo conocer que Siñani fue separado de la directiva, sin embargo, su decisión fue asumida sin previa reunión con sus aliados.



Herrera aseguró que la decisión de Mesa, sin previa reunión, no afecta "ni incomoda" en la alianza, aunque dijo que lo que debió suceder es una reunión para conocer los detalles del caso "y aclarar con papeles en manos la denuncia".



"Lo que ocurrió es que después de la denuncia sale el tuit de Carlos (Mesa) y (lo que) corresponde ahora es realizar esta reunión solicitada por Siñani", con el objetivo de "subsanar" los hechos, sostuvo el dirigente político.