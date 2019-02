La Ley del SUS se promulgará mañana y los médicos no descartan ir a un nuevo paro

El Consejo Nacional de Salud se reunirá hoy para definir nuevas estrategias en rechazo al SUS

Martes, 19 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: El SUS comenzará a funcionar el 1 de marzo.

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó hoy que la Ley del Sistema Único de Salud (SUS) se promulgará mañana en la Casa Grande del Pueblo.

En contacto con los medios, Montaño señaló que en el acto de promulgación participarán todos los sectores que se beneficiarán con el seguro de salud gratuito, además de la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sociales del país.

"El SUS es la posibilidad histórica nunca antes vista en la historia del país, porque se han introducido 8.000 ítems en un año, nunca se han invertido como ahora más de 2.000 millones en infraestructura hospitalaria, entonces es una oportunidad para avanzar y tenemos que ir avanzando paulatinamente", remarcó.

De esa manera, Montaño aseguró que existen las condiciones para iniciar las prestaciones a partir del 1 de marzo, y reiteró que el gobierno destinó un presupuesto inicial de 200 millones de dólares para su implementación, monto que irá subiendo gradualmente.

"No es correcto, no es justo decir que el Gobierno actual no haya hecho nada por la salud y mucho menos si lo comparamos con gobiernos anteriores, no me parece justo", argumentó.

No obstante, el Consejo Nacional de Salud se reunirá hoy para definir nuevas estrategias en rechazo al SUS, anunció el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, quien advirtió que su sector hará respetar las autonomías y que no se descarta realizar un paro de 72 horas.

“Se exigirá condiciones mínimas para que los médicos puedan trabajar en los establecimientos hospitalarios, caso contrario se empezarán a cerrar servicios de salud, porque no podemos imponer a la población las condiciones precarias en las que se trabaja”, declaró, por su parte, el vocero del Colegio Médico de Bolivia, Henry Montero.