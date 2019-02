Villena: Con la CIDH abrigamos la esperanza de que el 21F sea respetado

Subrayó que cualquier especulación que venga del oficialismo 'caerá en saco roto' porque 'al sistema democrático internacional, a la CIDH y a la Corte Internacional de Derechos Humanos les interesa de sobremanera fortalecer la democracia en la región'

Martes, 19 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Exdefensor del Pueblo, Rolando Villena. Foto: ANF

El exdefensor del Pueblo y miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Rolando Villena, afirmó este martes que los activistas por la democracia aún tienen la esperanza de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haga respetar los resultados del referendo de febrero de 2016, que le niegan al binomio oficialista Evo Morales - Álvaro García, la posibilidad de ser candidatos.



"Creemos que lo que se dio en días pasados en la ciudad de Sucre, respecto a la CIDH, es una manera de expresar toda nuestra frustración colectiva que vive el pueblo boliviano, porque definitivamente las puertas se nos están cerrando, sin embargo, con la CIDH abrigamos alguna esperanza de que el 21F sea respetado y por lo tanto el binomio oficialista no siga su curso", manifestó Villena.



Rechazó las versiones del oficialismo sobre que se enterró la posibilidad de alguien respalde el 21F. Dijo que lo que se está enterrando es la posibilidad de gente del oficialismo "empeñada de mantenerse en el poder".



Remarcó que de ninguna manera "ellos podrían adscribirse a un derecho que no les corresponde, quien tiene que dar un pronunciamiento categórico sobre el 21F es la CIDH".



En ese sentido subrayó que cualquier especulación que venga del oficialismo "caerá en saco roto" porque "al sistema democrático internacional, a la CIDH y a la Corte Internacional de Derechos Humanos les interesa de sobremanera fortalecer la democracia en la región, particularmente la nuestra".



Para este próximo 21 de febrero, indicó que las movilizaciones estarán sujetas a la programación de cada región, con líneas muy claras en defensa del 21F, no a la reelección indefinida de un binomio ilegal inconstitucional, que se respete la Constitución Política del Estado en los términos que significa la restitución plena de la democracia.