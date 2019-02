Auditoría interna de Vías Bolivia detectó 11 'deficiencias' de control interno el 2018

Desde depósitos por pago de multas no registrados, vehículos transferidos en calidad de comodato por la ABC no declarados al Senape, además de pagos excesivos por concepto de refrigerios, entre otros

Martes, 19 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Autopista La Paz - El Alto. Foto: Página Siete

Un informe de auditoría interna del 29 de marzo de 2018 realizado a Vías Bolivia detectó 11 deficiencias de control interno financiero. Se observaron depósitos por pago de multas no registrados en el Sistema de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares, vehículos transferidos en calidad de comodato por la Administradora Bolivianas de Carreteras (ABC) no declarados al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape), así como pagos excesivos por concepto de refrigerios, entre otros.

"Como resultado del examen realizado se identificaron 11 deficiencias de control interno habiéndose emitido las recomendaciones necesarias para subsanar las mismas", señala el documento al que se tuvo acceso.



Entre las deficiencias detectadas como parte del seguimiento a las recomendaciones realizadas en el Informe de Control Interno VB/INF/VAI/2016-004, la jefa de la Unidad de Auditoría Interna, Nelma Sánchez, desglosó las observaciones enmarcadas en las normas de auditoría gubernamental (NAG) validadas por la Contraloría General del Estado (CGE).



El diputado, Wilson Santamaría, denunció que Vías Bolivia, desde 2009 hasta 2017, transfirió 11,9 millones de bolivianos por cobro de peaje de la autopista La Paz - El Alto a cuentas privadas de dirigentes de la Federación de Chóferes 1 de mayo, presuntamente para un fondo pro salud. El caso generó duros cuestionamientos al interior del gremio donde los sindicalizados denunciaron que no conocían de los fondos que manejaban sus dirigentes.



La auditoría detectó multas por pases y dimensiones pendientes de cobro, también hubo observaciones en los registros de la cuenta contable 11322 referidas a otras cuentas a cobrar "a corto plazo", además de multas por pesos y dimensiones que no fueron debitados en la cuenta 11322 "otras cuentas a cobrar a corto plazo".



ANF buscó la contraparte desde la semana pasada a través de la oficina de prensa de la ABC, pero no hubo respuestas. Por su parte el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, al referirse a las denuncias de Santamaría calificó las transferencias de fondos a los dirigentes como recursos privados.



También se detectaron depósitos por pago de multas no registrados en el Sistema de Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares y no registrados en la cuenta 11322 referida a "otras cuentas a cobrar a corto plazo".



Se halló planes de pago por concepto de multas no registradas contablemente, así como una incorrecta exposición de saldos en documentos que respaldan el inventario de materias primas, materiales y suministros.



La auditoría detectó diferencias en la actualización y depreciación de los activos fijos, bienes muebles de la entidad no declarados y/o actualizados en el sistema



Dejurbe del Servicio Nacional del Patrimonio del Estado; vehículos transferidos en calidad de comodato por la ABC no declarados al Senape.



En el informe también se advierte la falta de actualización de los bienes muebles de la entidad en el sistema Dejurbe; pago en exceso de refrigerios al personal administrativo y operativo de las regionales de La Paz, Chuquisaca y Oruro, así como la duplicidad en el pago de viáticos, pago en demasía en taller del Servicio Automotriz Majo Car por el Servicio de Mantenimiento y por la reparación de vehículos.



El pago de multas a la Caja de Salud de Caminos y regional Santa Cruz, así como el pago de multas al Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), también fueron observados en la presentación de las notas a los estados financieros.



La auditoría detectó también la presentación de las notas de los estados financieros como la incorrecta composición de activos, incorrecta exposición de pasivos, así como la omisión en la depreciación y amortización de los estados financieros.