Siñani admite que su esposa es abogada de Tersa y Mesa lo suspende de la Directiva de CC

Pero el concejal Siñani niega de manera enfática un posible favorecimiento a la empresa Tersa e incluso advierte con acciones legales a la diputada Yañíquez

Martes, 19 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Fabián Siñani, concejal de SOL.bo. Foto de archivo: El Diario.

El concejal paceño de SOL.bo, Fabián Siñani, reconoció este lunes que su esposa Maricruz Medrano es abogada de la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A. (Tersa S.A.), que tiene un contrato con el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).

Sin embargo -en medio de la polémica desatada a partir de la denuncia realizada por la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez-Siñani aseguró que su esposa recién "apoya en los procesos laborales propios de Tersa a partir del año 2013" y el cuestionado contrato data de diciembre de 2005, por lo que descartó algún nivel de favorecimiento a la empresa.

Ella "es abogada externa de la empresa Tersa. Atiende casos de índole laboral (...) y efectivamente tiene un poder para atender esos casos laborales, que se denominan 'facultades judiciales'", afirmó. Entre tanto, el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ya decidió alejar a Siñani de la Directiva de esta alianza política, que tiene un acuerdo con SOL.bo del alcalde Luis Revilla.

"El que la esposa del concejal Fabián Siñani sea abogada externa de una empresa contratista del GAMLP, es una falta de ética, por lo que, sin presumir culpabilidad y debiendo esas acusaciones ser investigadas, se lo ha suspendido de la Directiva de Comunidad Ciudadana en La Paz", anunció Mesa, mediante su cuenta en Twitter.



Horas antes, la diputada Yañíquez denunció presuntos actos de corrupción en el contrato suscrito entre Tersa y la Alcaldía paceña, a tiempo de identificar a la esposa de Siñani como la "representante legal" de la empresa y lo que hizo presumir a la legisladora que hubo algún nivel de favorecimiento.



Mientras el concejal de SOL.bo remarcó que ha cumplido, "desde que ha asumido el mandato del pueblo, con todas sus responsabilidades y funciones", y en ningún momento su esposa le pidió que tenga algún tipo de acción, consideración o actitud favorable a Tersa.



"Entonces aquí no hay ningún tipo de acuerdo oscuro con Tersa o como ha dicho la diputada Yañíquez, un favorecimiento. Que demuestre ella cuál es el favorecimiento, que demuestre ella cuál es la posible corrupción. Voy a esperar documentos para que demuestre y si no lo hace, podría ameritar acciones legales de mi parte", advirtió Siñani.



El alcalde Revilla también dijo que "no existe ni existió ningún favorecimiento" a la empresa y calificó de "calumnias e injurias" la denuncia de la diputada del MAS.