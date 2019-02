Reiteran resistencia

Dirigencia del Tipnis rechaza informe de la ABC

Dato. Desde la subcentral aseguraron que aún no creen que se haya suspendido el proyecto de carretera.

Martes, 19 de Febrero, 2019

La dirigencia del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazó el informe de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Denunció además que la expansión de colonos y cocaleros al interior del Área Protegida (AP) sobrepasó al menos 100 hectáreas la línea roja del Polígono 7, acción impulsada por el Gobierno.

Detalles. La vicepresidenta de la Sub Central del TIPNIS, Cecilia Mayoviri afirmó que las comunidades indígenas del territorio y parque nacional, recién creerán que la carretera quedó suspendida definitivamente cuando los colonizadores y cocaleros respeten la línea roja del Polígono 7. "No le creemos nada; nos dicen que la carretera quedó en cero para que pase lo mismo que en Tariquía, que ya no entrarán las petroleras para que las comunidades afectadas dejen de organizarse, igual como pasa con El Chepete Bala, todo para dispersar a la gente (...). Nosotros seguiremos en pie, en resistencia", aseveró.

Antecedentes. La semana pasada el presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez aseguró durante la audiencia pública de cuentas, que el Gobierno decidió frenar el proyecto carretero por TIPNIS. "Está en etapa cero, el Gobierno no ha empezado a construir la carretera, no comenzamos a construir la carretera", insistió. Sin embargo, Mayoviri no dio crédito a la versión pues consideró que se trata de una versión más, pues en los hechos hay un avance inminente de comunidades de colonos y cocaleros más allá de la línea roja del Polígono 7. "Si calculamos una hectárea de familia, estamos hablando de más de 100 hectáreas que se sobrepasaron la línea roja", dijo. La dirigente indígena quien denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia concedida a la sociedad civil por la violación de derechos humanos de los indígenas, advirtió que sólo se creerá en el Gobierno cuando desaloje los asentamientos ilegales en el TIPNIS y elimine el narcotráfico instalado en el Polígono 7

La resistencia de los pobladores en el Tipnis continuará hasta que las autoridades detengan el proyecto carretero en la zona.

171 periodo de sesiones

de la CIDH se realizaron en Sucre, donde se denunció la situación en el Tipnis.

