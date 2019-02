La reunión se realizó en el oncológico

Acuerdo por los niños con cáncer, las madres y el Gobierno llegan a acuerdo

Salud. Asignación de más ítems y revisar la Ley del Cáncer, están entre las peticiones que le hicieron llegar a la ministra Gabriela Montaño.

Martes, 19 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Medida. En horas de la mañana, las madres y familiares de los menores con cáncer del Oncológico, bloquearon el tercer anillo interno, zona del hospital.

Agilizar la asignación de ítems para distintas áreas y equipos para el Instituto Oncológico del Oriente, en Santa Cruz, es uno de los puntos que se acordó en la reunión entre la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y la Asociación de Padres y Madres de Niños con Cáncer del mencionado hospital. Según la información que brindó la autoridad nacional, también participaron de la reunión los médicos y el personal de la institución de salud. Además dijo que se han acordado varios puntos, entre ellos se encuentra una lista de requerimientos para ítems, que tiene como objetivo poder mejorar los servicios de Emergencia, Terapia Intensiva y Quimioterapia, entre otros. "Por falta de personal en algunos (servicios), no se están pudiendo hacer los turnos necesarios", explicó la autoridad nacional. Por su parte Carmen Villagómez, representante de los familiares de niños y niñas con cáncer del Oncológico, dijo que se le dará un mes de plazo al Gobierno nacional, para que pueda cumplir con las demandas, si no retomarían las medidas de presión.

Analizarán ley del cáncer. Montaño también se refirió al compromiso, que viene desde el año pasado, para la construcción de un espacio para poner un tomógrafo.

Dijo que el decreto, para esta obra, ya fue aprobado en diciembre de la gestión pasada. Ahora están a la espera de las copias de derecho propietario del terreno donde se encuentra el hospital.

Por ello anunció que se agilizará, mediante una ley corta, el proceso de saneamiento del derecho propietario de este terreno que fue dado en comodato, para la construcción de un espacio donde se pueda instalar el tomógrafo.

También dijo que se facilitará la desaduanización de medicamentos, incluso los que son tramitados por fundaciones que llegan gratis o a costos bajos para los pacientes con cáncer.

Además informó que se analizará, junto con el personal de salud y el Oncológico, el proyecto de Ley del Cáncer que fue presentado por los pacientes. "Nos hemos comprometido a revisarla pero lo que hemos dejado claro es que el SUS (Sistema Único de Salud), cubre el diagnóstico y tratamiento del cáncer pediátrico. Esto incluye exámenes de resonancia magnética, que son muy costosos para la mayoría de los papás y mamás de escasos recursos".

Protestas en horas de la mañana. La reunión entre la autoridad nacional de Salud y los familiares de los menores con cáncer del Oncológico, debía realizarse en horas de la mañana, pero debido a que los vuelos desde La Paz sufrieron retrasos por inclemencias del tiempo, no fue posible realizarla.

Esto generó molestia en las madres y padres de los niños, quienes salieron a bloquear el tercer anillo interno, entre las avenidas San Martín y canal Isuto.

Esta medida se la mantuvo, incluso tomaron de rehenes a siete médicos, hasta la llegada de la ministra Montaño, cerca a las 14:00.

La autoridad se disculpó por el retraso antes de comenzar la reunión que fue abierta.

La maternidad en paro. El conflicto en salud también golpeó al Hospital de la Mujer "Dr. Percy Boland", cuyos trabajadores ratificaron un paro de 72 horas, que comenzará el día de hoy.

Sus demandas, que son varias, están dirigidas a los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal.Una de ellas es la saturación de varios de los servicios, como el de Neonatología. Andrés Panozo, representante del Control Social de este hospital, indicó que paralelo al paro de actividades; se realizarán movilizaciones de protesta y bloqueos en diferentes puntos de la capital cruceña.

En tanto, cerca al mediodía de ayer, el Representante Departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Jorge Paz Yabeta, realizó una visita al nosocomio. El motivo de la misma, prosiguió, fue para constatar y verificar en qué condiciones se encuentra la Maternidad. "Queremos saber dónde se encuentra la falla", destacó la autoridad.

1 Marzo

es la fecha estimada en la que se aplicaría el SUS.

CNS inaugura 11 nuevos consultorios en Santa Cruz

Con miras a mejorar la calidad de atención de los asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS), ayer fueron inaugurados 11 consultorios en el Hospital Materno Infantil, que es dependiente de la CNS.

Los mismos son, informaron las autoridades de esta institución, para el funcionamiento de 16 especialidades y subespecialidades. Además ya se encuentran en funcionamiento desde hace unos días.

Son cincuenta médicos y trabajadores en salud, los que trabajarán en esta determinada área atendiendo un promedio de 500 pacientes por día.

Gastroenterología, Neurología, Nefrología y Psicología Pediátrica, son solo algunas de estas especialidades que se atenderán.

En lo que respecta a la inversión que se realizó en esta remodelación, la misma alcanzó la suma de Bs 998.000.

Esto forma parte de un proyecto de varias etapas, y la segunda estará enfocada en un servicio de pediatría, que será implementada en uno de los bloques de la CNS.

Entrevista: Gabriela Montaño,

Ministra de Salud

´Si no firman convenio no habrá atención gratis'

La anterior semana, el secretario departamental de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda, informó que el convenio intergubernativo para la aplicación del SUS, no sería firmado porque va contra la CPE y la Ley Marco de Autonomía.

En contacto telefónico con El Día, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, se refirió a esta situación.

P. En el Hospital de Niños se están cerrando varios servicios. ¿Qué harán como Ministerio?

G.M.: Estamos a la espera de poder firmar un convenio interinstitucional con la Gobernación de Santa Cruz y poder avanzar en estos temas. Tenemos los recursos disponibles y la posibilidad de poder poner más ítems. Lamentablemente en Santa Cruz hubo una negativa de firmar el convenio. Esperamos que haya un cambio de actitud porque no se puede poner por encima de la salud los temas políticos.

P. ¿Qué pasará si la Gobernación no firma el convenio?

G.M.: Nosotros no podremos implementar el seguro como quisiéramos en el departamento mientras la Gobernación cruceña no firme el convenio. Hasta ahora la única respuesta que tenemos es un rechazo con argumentos que no son ciertos. El convenio institucional no vulnera ni la Constitución ni las autonomías. Lo que hace es posibilitar que el gobierno nacional pueda invertir en hospitales de tercer nivel.

P. ¿Ustedes asumirían nuevas competencias y para esto les disminuirían recursos a las Gobernaciones?

G.M.: No. Nosotros lo que estamos pidiendo es que el gobierno departamental no se desentienda de la salud. Que siga invirtiendo sus recursos en Santa Cruz para la salud. Lo que estamos pidiendo es que ellos sigan invirtiendo recursos y no los destinen a otros ámbitos. Nosotros haremos la inversión que tenemos programada siempre y cuando ellos dejen de ocupar este tema como político.

P. ¿Qué significa no podremos implementar el seguro como quisiéramos? ¿No regirá en el tercer nivel el SUS en Santa Cruz?

G.M.: Mientras no se cierren los convenios interinstitucionales con el Gobierno departamental de Santa Cruz, nosotros no podemos pasar la atención como quisiéramos.

P. ¿Es decir la gente no tendrá atención gratuita en el tercer nivel en Santa Cruz?

G.M.: Así es. Mientras no haya ese convenio interinstitucional nosotros no podemos hacer las inversiones. No podemos destinar los ítems en el tercer nivel que quisiéramos y bueno creo que es una actitud (la de la Gobernación) que lo único que hace es afectar a la población.