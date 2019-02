Exfuncionario de YPFB niega compra de un Lamborghini y anuncia acciones legales

El abogado Vargas pide la retractación pública de quienes lo vincularon en la compra del auto lujoso

Lunes, 18 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Facebook Sergio Gutiérrez

El abogado Cristian Sergio Vargas Velasco, exfuncionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), negó haber comprado un lujoso deportivo Lamborghini y anunció acciones legales contra la persona que circuló esa información falsa en las redes sociales, mellando la dignidad no solo de él sino la de sus compañeros y empresa.



"Voy a iniciar las acciones legales pertinentes para dar con aquella persona responsable que haciendo mal uso de las redes sociales, colaborado probablemente por algún medio de comunicación, tratar de lograr que esa persona se retracte públicamente, para que así todos incluido yo, la empresa, el equipo de trabajo que ha hecho las labores recibamos la satisfacción", indicó Vargas.



Tras el ingreso de un lujoso Lamborghini italiano a territorio boliviano, en enero de este año, surgieron una serie de versiones sobre el propietario. Una de las versiones que circuló es que Vargas Velasco y un grupo empresarial habrían comprado el motorizado.



Vargas dijo que esa información falsa melló su imagen profesional, la de su equipo de trabajo y la de una empresa.



El abogado explicó que por un tiempo trabajó en la dirección de trasparencia corporativa de YPFB, donde se encargaba de velar por el cumplimiento de todos los procedimientos dentro de la entidad.



Pero la versión difundida en redes sociales lo hizo ver "como si a través del tiempo pequeño que desempeñé funciones jurídicas dentro de YPFB, hubiera actuado de una manera tal que culminando dichas labores me hubiera dado la economía como para poder comprarme un súper deportivo de italiano", manifestó.



Además, indicó que la compra del vehículo lujoso no se ajusta a su economía, a sus parámetros ni a sus principios de trabajo.