Cofecay anuncia cabildo de tres provincias tras intervención policial en La Calzada

Consideran que el Gobierno intenta tomar por todos los medios las organizaciones de Los Yungas

Lunes, 18 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: En el ampliado de Cofecay, realizado en la comunidad La Calzada, se mostraron los casquillos de las granadas de gas usadas en la intervención policial del jueves. Foto: FM Bolivia.

Un ampliado del Consejo de Federaciones Campesinas de Los Yungas (Cofecay) resolvió este domingo convocar a un cabildo abierto de tres provincias paceñas, después de que el pasado 14 de febrero policías ingresaron a la población de La Calzada, gasificaron a sus habitantes y capturaron a cuatro personas.



"Se decidió llamar a un cabildo abierto de las tres provincias que conforman el Consejo de las Federaciones, (es decir) Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, y aunque todavía no tenemos la fecha, ya se ha determinado que se convocará para analizar todo esto que está pasando nuevamente en Yungas", dijo a ANF Antonio Valda, dirigente de la subcentral La Calzada.



Agregó que esta región está unida frente a las nuevas acciones del Gobierno "queriendo desestabilizar las federaciones de Cofecay y también a Adepcoca (Asociación Departamental de Productores de Coca)".



"Pues sabemos que hasta nuestro hermano Sergio Pampa (dirigente de Adepcoca) ya está con mandamiento de aprehensión, entonces la intención del Gobierno es querer tomar por todos los medios posibles Adepcoca buscando aprehender y acallar a sus dirigentes", sostuvo.



Asimismo, informó que en el ampliado se determinó por unanimidad dar todo el respaldo necesario a la subcentral La Calzada, que "ha sido objeto de una brutal agresión por parte del Gobierno, a través de sus operadores que son los policías, el pasado jueves gasificando por más de una hora y media a los compañeros".



Tras la represión en La Calzada, municipio de La Asunta, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, aseguró que las actuaciones de las fuerzas del orden fueron en defensa de los pobladores que en esa región sufren amenazas y agresiones por parte de los dirigentes de Adepcoca.



Afirmó que la dirigencia, encabezada por Sergio Pampa, continúa operando con un grupo de vándalos para controlar los ingresos y salidas a las comunidades yungueñas.



Aseguró que precisamente ese grupo cerró el pasado miércoles el ingreso a La Calzada para que no entren los fiscales a investigar la golpiza que sufrió el titular de la Dirección General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Martín Serrudo, y por ello el jueves un contingente policial intervino.