Activistas y abogados en alerta

Proceso a juez que admitió acción contra reelección

El MAS molesto por la decisión de la autoridad judicial. Activistas se declaran en estado de emergencia.

Lunes, 18 de Febrero, 2019

El Movimiento al Socialismo (MAS) anunció este domingo un proceso contra el juez 6º de Familia de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación indefinida de Evo Morales, a solicitud de miembros de plataformas ciudadanas.

En los últimos días se conoció que el juez cruceño, Alberto Zeballos, admitió una Acción de Cumplimiento Constitucional contra la repostulación de Evo, a solicitud de miembros de colectivos ciudadanos. Ahora, en audiencia pública deberá asumir una decisión. La Acción de Cumplimiento es contra los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Se tiene previsto que en esta semana se lleve adelante la audiencia.

Posición. El jefe de bancada de MAS en La Paz, Sergio Choque, dijo a la Red Erbol que la Sentencia 084/2017 “es cosa juzgada y no se puede volver a tocar”. "Cuando sale una Sentencia Constitucional es cosa juzgada, no se puede volver a tocar y es inapelable. Entonces, por esa situación tendremos que iniciar un proceso administrativo al juez que admitió la Acción de Cumplimiento Constitucional porque tal vez el señor no conoce la normativa del país, habría que ilustrarle un poco", afirmó Choque.

Acciones. Ante el anuncio de proceso, la plataforma Abogados Somos Todos anunció que tomarán acciones y seguimiento a la acción para exigir la independencia judicial. Eduardo Gutiérrez, líder de la Plataforma Sos.Bolivia, dijo que se declaran en emergencia. "El solo hecho de admitir la acción ya ha causado que los masistas entren en pánico y comiencen a hacer lo que mejor hacen, utilizar el poder que temporalmente ostentan para presionar, extorsionar, manipular, torcer y evadir la justicia. La defensa del 21F NO es un capricho, significa el querer vivir en un Estado con justicia, con respeto a la constitución y donde todos seamos iguales ante la ley", expresó.