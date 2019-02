Asambleístas impulsaron 7 de 15 leyes

Gestión. El MAS cuestiona a los Demócratas. En la bancada indígena se ven dos miradas. Demócratas destaca trabajo de análisis y fiscalización.

Domingo, 17 de Febrero, 2019

La gestión 2018 de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, se cierra con la aprobación de 15 leyes en la región.

Sin embargo, de este número, solo 7 nacieron en el hemiciclo como propuestas de los mismos asambleístas, el resto fueron derivadas desde el Órgano ejecutivo de la Gobernación cruceña.

Debido a esta situación, surgen críticas y observaciones al trabajo que desarrollan los asambleístas, que en su mayoría representan al partido oficialista Movimiento Demócrata Social (MDS), mismos que destacaron y defendieron la gestión culminada.

Críticas

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ALD cruceña, fue la más contestataria en la gestión 2018. Los asambleístas opositores consideran que fue un año de poco provecho para el departamento.

Edwin Muñoz, asambleísta masista, asegura que no se puede hablar de éxito, cuando las leyes aprobadas e impulsadas por el seno mismo de la Asamblea, no son de gran beneficio para la población. "Se ha hecho un trabajo vacío, no podemos hablar de proyectos de desarrollo cuando ninguna de las leyes aprobadas dice eso. Las leyes de obras vienen del ejecutivo y las leyes que son propuestas por los asambleístas son solo declarativas, no tienen impacto en la sociedad", manifestó.

Mirada dividida

Desde la bancada de los pueblos indígenas de Santa Cruz, se tienen miradas diferentes. Mientras que algunos asambleístas se han mostrado cercanos y de acuerdo con las decisiones de los asambleístas oficialistas Demócratas, hay quienes aún observan el trabajo y señalan algunos desacuerdos con las determinaciones.

Así es la mirada de la asambleísta Vania Paine, del pueblo Chiquitano, quien en contacto con El Día, lamentó que la Asamblea no haya impulsado leyes de beneficio y proyectos para las comunidades de provincias. "Los asambleístas de Demócratas son levantamanos con las leyes que llegan del ejecutivo, ellos no ejecutan su rol a cabalidad, todo aceptan sin observar, no hay observaciones ni proyectos y a nosotros los que tenemos observaciones o criticamos algunas leyes, no nos toman en cuenta, porque somos minoría y con su mayoría arrasan en la votación. De nada sirve opinar si al final no nos toman en cuenta, lamentablemente los que pagan por la mala gestión son las provincias y comunidades", expresó la legisladora.

Defensa de los Demócratas

Sin embargo, el presidente de la ALD cruceña, representante de la bancada Demócratas, Hugo Salmón, minimizó las críticas de los asambleístas de otras bancadas y resaltó el trabajo que ejecutó dicha instancia.

Negó que en el interior de Demócratas se obedezca una línea sin deliberaciones en el trabajo que desarrollan. "Nosotros como bancadas Demócratas construimos y respaldamos las leyes emitidas de forma conjunta, entre todos definimos las normas y lo hacemos en reuniones permanentes de bancada, los Demócratas aprobamos por unanimidad previo debate interno", dijo.

Asegura que el trabajo de la ALD no puede ser medido de acuerdo a la cantidad de leyes que se aprueban, sino a un conjunto de funciones que desarrollan, como la de fiscalizar obras y proyectos en provincias y otros aspectos más. "Si bien hay leyes declarativas, pero son demandas genuinas de una región o grupo, nosotros no podemos dejar de lado esa petición de provincias forma parte de nuestra función como asambleístas", manifestó a tiempo de cuestionar el trabajo de los asambleístas del MAS, quienes a decir de él, durante su gestión como presidente no presentaron propuestas de leyes.

Punto de vista

Ha habido una escasa actividad legislativa

La verdad que de las 15 leyes aprobadas, tienen valor las que ha enviado el Ejecutivo y las que proponen los asambleístas se ven más declaraciones y promoción.

Ha habido una escasa actividad legislativa, peor aún en absoluto no hubo tratamiento de temas importantes que hacen a la autonomía departamental.

Pero lo más grave de todo es la aprobación del Estatuto Autonómico, porque al final ese estatuto lo único que hizo fue consolidar un centralismo competencia establecido en la Constitución Política del Estado que está demostrado que no lleva autonomía ninguna, violando el referéndum del 2008 donde el pueblo cruceño aprobó otro estatuto.

Ahora ocurre que este año ese estatuto estuvo vigente y se ha demostrado que ese Estatuto fue innecesario, porque si fuera necesario hubiera otras leyes.

Lo lamentable es que ahora para modificar ese estatuto hay que hacer un nuevo referéndum, ocasionando un grave daño.

La demostración de que ese estatuto fue un absurdo, es que Demócratas ahora como proponen ir al federalismo, entonces si eran federales, ¿Por qué aprobaron ese estatuto?.

En la Asamblea ha habido un mal tratamiento legislativo en todo punto de vista: Tenemos una Asamblea legislando sobre declaraciones y promociones, el Ejecutivo con normas, que son válidas, pero con poco tratamiento, la aprobación del Estatuto y que ahora se ve que no era útil, porque no se incrementaron leyes de importancia, luego se vuelve a evidenciar, el no tratamiento legislativo, con relación a las 36 competencias que le otorga la Constitución Política del Estado a los Gobiernos Departamental.

Leyes derivadas desde el ejecutivo cruceño

• Tasa de Sanidad Animal por Movimiento y Traslado de Animales Inter - Predial.

• Tasas Departamentales de Prevención y Control Ambiental.

• Implementación de Ruta Departamental 'Metropolitana 1'.

• Incremento Salarial para Centro de Salud Tercer Nivel y Centros del Sedes.

• Declara el 11 d e octubre de cada año como el Día de la Niña y Adolescente de Santa Cruz.

• Declara Utilidad pública a interés departamental el proyecto 'Tendido de líneas recolección e instalación las facilidades para los pozos Incahuasi' (ICS3, ICS4, ICS5).

Leyes impulsadas por los asambleístas

• Declara a Vallegrande capital de producción de frutas de Vallegrande.

• Declara Patrimonio histórico y cultural departamental al Pueblo de Terebinto.

• Promoción del Consumo de Leche y sus derivados.

• Declara Patrimonio Natural departamental al Árbol de Tajibo.

• Declara al municipio de Cuevo capital del Folclore Guaraní Chaqueño de Santa Cruz.

• Declara a Paurito como Capital departamental del Sombreo 'e Sao.

• Declara a Pailón 'Portal de la Chiquitania'.

Leyes de carácter administrativo

• Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz.

• Aprobación POA y Presupuesto Gobierno Autónomo Departamental 2019.