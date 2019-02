Le detectan cáncer durante su embarazo

Drama. Aún está en tratamiento. Cada mes se diagnostican a tres pacientes con este mal y con VIH. En el Oncológico hay carencias en infraestructura y personal, pese a que anualmente se detectan 2.000 casos.

Domingo, 17 de Febrero, 2019

E pifania Marca (41), cubre la caída de su pelo con una pañoleta y luego un sombrero. Es flaca, callada y muy luchadora. Le diagnosticaron cáncer de mama cuando tenía cinco meses de embarazo, de su cuarto hijo. Pese a esto, asegura que durante sus últimas semanas de gestación no se deprimió por varias razones, la principal porque tenía que estar bien por su bebé por lo que evitó volver a pensar en su diagnóstico. Su pequeño nació prematuro, a los 7 meses, desde entonces debió de alternar sus idas al Oncológico para iniciar su tratamiento con las visitas al hospital del Niño donde internaron a su hijo, pues nació con solo dos kilos y le diagnosticaron desnutrición crónica, no resistió, falleció a sus cuatro meses.

“Era muy flaquito. Durante los dos meses que no estuvo internado lo llevaba al Oncológico pues no tenía dónde dejarlo. Lo llevaba junto a mi otro hijo (de 6 años) a las consultas, a los análisis, cuando me tocaba recibir quimio..." cuenta y las lágrimas le ganan, pero se limpia rápidamente como tratando de no recordar. Cada año se reportan más de 2.000 nuevos casos de los distintos tipos de cáncer en el departamento cruceño. Mientras en el país ascienden a 18.000. Hay casos en gestantes y también cada mes se diagnostica al menos dos o tres positivos de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que igual tienen cáncer. Cada año, el 4 de febrero, se conmemora el día mundial contra esta enfermedad.

Migró en busca de atención. Epifania poco antes de dar a luz se trasladó de Cochabamba a Santa Cruz para poder iniciar tratamiento contra el cáncer. Vive donde una de sus amigas y desde agosto del año pasado asiste con frecuencia al Oncológico. El lunes pasado llegó a las 8 de la mañana, para su cuarta quimioterapia. Recién ingresa a sala a las 11:20, pues es por orden de llegada. En el área de espera de este servicio está igual la única religiosa que actualmente recibe tratamiento en el nosocomio por cáncer de mama, el mes pasado fue operada y aún espera evaluación médica para que le especifiquen qué tratamiento seguir.

Epifania sale pasadas las 14:30, decaída y con sueño. Cuenta que al día siguiente comienzan los efectos secundarios de las quimioterapias; vómitos y mareos. Justo siete días después tiene nueva consulta con el médico, asiste con barbijo y agrega que en otras ocasiones los malestares le duraron dos semanas por lo que ahora espera lo mismo.

Sobre los primeros síntomas de su enfermedad, recuerda que aunque ella lo desconocía en ese entonces, aparecieron meses antes de su embarazo. Tenía un grano en el seno que fue creciendo, pese a que asistió varias veces al médico en Cochabamba no le diagnosticaron.

La directora a.i. del Oncológico, Gabriela Antelo, explicó que cuando se reportan este tipo de casos son analizados en el Comité de Tumores, para determinar la acción a seguir, esto depende del estado de la enfermedad. "Cuando el feto ya está formado hay tratamientos a los que ya puede acceder la paciente", detalla. Algo que también enfatiza es que cuando el bebé nace la madre no puede amamantarlo.

La responsable del Programa de Cáncer del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de la Gobernación cruceña, Ángela Carreño, indicó que, una vez el feto esté formado, lo recomendable es adelantar el nacimiento del bebé para empezar el tratamiento a la madre lo antes posible y así evitar que el cáncer avance. "El cáncer de mama es muy invasivo pero mientras esté embarazada solo se puede adelantar los estudios complementarios. No se le puede hacer tratamiento, hay que analizar cada caso para determinar el procedimiento a seguir", dijo.



Hay quienes enfrentan VIH y SIDA. La responsable del Comité de Vigilancia Epidemiológica del Oncológico, Frescia Bruno, explicó que además de cáncer hay personas a las que se le diagnostica otra enfermedad severa como: VIH, hepatitis, entre otras. La mayoría de estos casos se registran en personas entre 30 a 40 años.

El paciente debe recibir tratamiento para ambas enfermedades de forma paralela. Por ejemplo, en el caso de VIH, recibir sus retrovirales y asistir al Oncológico por sus quimioterapias, en estos casos los pacientes son aún más vulnerables a otras infecciones pues ambos tratamientos les bajan las defensas. Antelo insistió que al margen de tener las dos enfermedades, las probabilidades de vencer al cáncer depende del estadio en el que se lo diagnostique. Citó como ejemplo; que el 80% de los casos de leucemias (cáncer en la sangre) se curan.

Un mes en busca de diagnóstico. Teófilo Mamani llegó junto a su esposa, Gregoria Pérez, por quinta vez este mes desde San Ignacio de Velasco hasta el Oncológico. Es el tercer lunes de enero y vienen por una orden de tomografía para ella, le hacen el estudio y les dicen que deben volver en una semana. Mamani, que habla más claro español, de ambos su lengua materna es quechua, trata de pedir si pueden adelantar la entrega del resultado. Mientras Pérez está sentada en el ingreso, tan decaída que da la impresión que se desmayará. “Por favor que la atienda. No va a resistir una semana”, insiste a la enfermera, quien le reitera que no se puede adelantar la fecha. A los minutos por sugerencia de otra enfermera pasa por emergencia, le ponen un suero y le recetan tabletas. Es la sexta vez, en este mes, que llegan desde San Ignacio pues su esposa tiene dos "bolitas" a ambos lados del estómago, estas son evidentes a simple vista pues le “hinchan” la pollera a la altura de la cintura. Retornan al hospital el cuarto lunes de este mes, esta vez para recoger los resultados, pero no logran conseguir una ficha para que el médico los atienda y debido a que no tienen dinero se quedan a pasar la noche en el ingreso del hospital y así también asegurar una ficha al día siguiente. Los mismos pacientes comentan que en enero es más difícil conseguir una ficha pues trabajan menor cantidad de médicos, debido a que varios sacan vacaciones. "Ella está muy delicada, es muy desesperante ir y volver tantas veces y no tener los resultados. Unos familiares nos dijeron que puede ser un tumor pero hasta ahora (los médicos) no la diagnostican. No sabemos...", indica, por la situación, actualmente ambos no están trabajando. Mamani se dedica a la agricultura y dejaron a su único hijo a cargo de sus familiares. Pérez afirma que la "bolita" la sintió pequeña en noviembre y creció en cuestión de semanas. La primera atención la recibió en su municipio de origen, en noviembre del año pasado, entonces le dijeron que podría estar embarazada, pero a los dos días lo descartaron. Luego le dijeron que sus dolores de estómago era por gastritis. "Cuando comía algo mal se hinchaba... cuando comía maní, carne de chancho. Luego bajaba. Ella decía que le ardía, le colocaban inyecciones y pasaba, en octubre desapareció todo pero en enero volvió aparecer", dijo. El teléfono de referencia: 678-18632.

En el Oncológico se diagnostican todos los tipos de cáncer. Aunque el más frecuente es el de cuello uterino, el año pasado se detectaron 430; luego está el de mama con 327; el de piel con 104. También se reportan cáncer en: colon, vesícula biliar, esófago, retina, abdomen, entre otros órganos. En los distintos tipos de cáncer lo fundamental es el diagnóstico temprano. Como prevención las mujeres se deben realizar anualmente un Papanicolau y una mamografía.

Dificultades en el Oncológico. El Oncológico tiene varias dificultades: tanto en personal y equipamiento. En cuanto a la primera, Antelo detalla que les faltan médicos: no cuentan con cirujano de tórax, radiólogo, oftalmólogo, aunque en el caso del último asiste un especialista pero sin sueldo. El mayor déficit que tienen es de personal de enfermería. El requerimiento de ítems del 2018 para este nosocomio fue de 180 ítems, pero solo se les entregó 12.

Solo 10 se beneficiaron con gratuidad

El año pasado el Gobierno nacional anunció que a las personas de escasos recursos se les harían las radioterapias gratuitamente en hospitales del eje central. En el caso del Oncológico, hasta mediados de este mes solo 10 personas se beneficiaron. Antelo detalló que la principal dificultad de los pacientes para beneficiarse de esta gratuidad son las evaluaciones de los trabajadores sociales pues deben de programar el día de la evaluación y garantizar la logística para el profesional. Además, los postulantes deben de realizarse distintos exámenes médicos de alto costo. El Gobierno nacional anunció la gratuidad de las radioterapias en octubre del año pasado.

Cifras

- Muerte. Según datos estadísticos un 27% de la población boliviana fallece por algún tipo de cáncer y el grupo más afectado son las mujeres, es decir, más de 450 personas.

- Tercer año de vacunación. En esta gestión se vacunará por tercera gestión a niñas entre 10 y 12 años para prevenir el Virus del Papiloma Humano (VPH).

- Detección. En Centros de Salud de 24 horas y en Oncológico está disponible la prueba rápida para detectar el VPH.

Dificultades

- Lo más urgente un tomógrafo. El hospital cuenta con un tomógrafo de dos cortes, este equipo está aún en funcionamiento, pero es muy antiguo, se requiere uno de al menos 16 cortes para mayor precisión en el diagnóstico.

- El 2018, el Oncológico estuvo sin presupuesto de inversión. Pese a que tienen demanda de varios equipos, en el 2018, el Oncológico no tuvo designado presupuesto de inversión. Desde la gerencia de este hospital indicaron que esto se debe a la disminución de recursos transferidos desde el Gobierno nacional. Solo se contó con recursos para gastos administrativos.

- No cuentan con un radioterapista. Este mes renunció el único médico radioterapista del Oncológico, por lo que el hospital deberá de comprar este servicio para que lean las tomografías hasta que se le asigne un médico nuevamente. El motivo de la renuncia es que el especialista viajará al exterior para una especialización.

- Este 4 de febrero. Se conmemora el Día Mundial contra este mal cada 4 de febrero. Este año el lema de la campaña de prevención es, “Creá un Futuro sin Cáncer Cervicouterino".