Sin barrera, nada frena su sueño de ser profesionales

Datos. No videntes y personas con distintas capacidades especiales comienzan su formación en la universidad estatal.

Sábado, 16 de Febrero, 2019

Kathia Tellería (18) es no vidente, pero esto no fue una limitante para concluir sus estudios escolares. De hecho, en su último año de colegio logró la tercera mejor calificación de su curso. Cuenta que es muy tímida pero decidida para cumplir sus metas. Ayer dio un paso más en su formación, se registró como estudiante regular en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Junto a ella, además de su mamá, ayer estaba su compañera en Aprecia, Alejandra Pacheco, quien tiene baja visión, y también comenzó su desarrollo en educación superior. Ambas ingresaron a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), a través de Ingreso Directo, es decir, sin dar examen, debido al convenio que rige desde hace 10 años. A través de esta modalidad, en esta gestión se beneficiaron en total 30 personas.

Proyecta estudiar dos carreras. Tellería es no vidente desde su nacimiento, pese a esto comenzó la escuela de educación especial desde muy pequeña y con apoyo de personal de Aprecia, una institución que trabaja con ciegos, logró hacer la inclusión en secundaria a una escuela regular, Boris Banzer del Porvenir. Para sus clases, con el fin de ayudarle a adaptarse pues ella lee a través del sistema braille, al menos dos o tres veces a la semana la acompañaba un maestro. "Avanzaba normal. Al ritmo de mis compañeros", enfatiza.

Ahora en sus clases de educación superior, proyecta utilizar un programa de computadora que lee lo que aparece en la pantalla porque es consciente que el ritmo de estudio será más exigente.

Tellería señaló que eligió estudiar la carrera de Trabajo Social, para poder ayudar a las personas y en especial demostrar a las que tienen capacidad especiales que esto no es un límite. Incluso a futuro tiene como meta estudiar otra carrera, Derecho. "Pienso que los límites se los pone uno. Yo quiero seguir estudiando y eso haré", enfatizó.

No permite que la discriminen. Pacheco se describe a sí misma como una persona muy extrovertida que no permite que nada le afecte. "Al comienzo tuve unos problemas de discriminación en un colegio, luego me cambié al Nacional Florida. Aprendí mucho. Ahora soy más entradora. Cada locura que se me ocurre la hago. Hablo fuerte y soy extrovertida", enfatiza a tiempo de señalar que la situación actualmente no es como antes pues hay menos discriminación y también hay más recursos tecnológicos que permiten que cada vez más personas con discapacidad que concluyen los estudios escolares e incluso superiores.

Pacheco en su último año de colegio obtuvo el segundo lugar en calificaciones. Este año comenzará a estudiar Derecho. "Estudiaré Derecho porque hay que cambiar un poco la mentalidad de la gente en especial en la discriminación a las personas con discapacidad y en toda forma de racismo", insiste.

Se formó más independiente. Jhonnathan Mariaca igual ingresó por el convenio que favorece a las personas con capacidades especiales. Su tía, Becky Ramírez, explicó que él es el mayor de tres hermanos y desde pequeño fue educado para que se desenvuelva independiente. "Mi hermana fue fuerte para hacerlo fuerte a él, para que no le afecte si tenía algún problema con alguna persona", insistió.

Mariaca enfatiza que en el colegio Interamericano donde curso secundaria siempre existió compañerismo, incluso todos los días que tenía que subir a la segunda planta del establecimiento sus compañeros lo ayudaban alzándolo y también llevando la silla de ruedas. Él resalta que estudiará Derecho para ayudar que se aplique la justicia en el país.

'Me encantan las matemáticas'. Erwin Cortez tiene problemas psicomotores lo que le dificulta caminar y escribir pero su desarrollo intelectual es normal. "Me encantan las matemáticas por eso estudiaré contaduría. De verdad que me gusta", remarca.

El vicerrector de la UAGRM, Oswaldo Ulloa, enfatizó que la universidad brinda las comodidades para que todas las personas con capacidades especiales puedan concluir sus estudios superiores sin dificultades.

Cada año ingresan 40. Mercedes Flores, del Programa de Ingreso Directo de la UAGRM, contó que cada año se habilitan 40 cupos para las personas con capacidades especiales, en este primer ingreso del año se registraron 30, por lo que a mediados de año igual se pueden beneficiar otros 10, a cualquiera de las carreras que oferta la universidad.

Los requisitos para beneficiarse de este convenio son: carné de discapacidad sin importar si esta es leve, moderada o grave. Ademas, se necesita carnet de identidad, fotocopia de título de bachiller legalizado, test psicotécnico.

800 Bachilleres por ingreso directo a la universidad

Cada año puede ingresar a la universidad estatal a través de la modalidad de ingreso directo el estudiante con mejor calificación de cada establecimiento educativo. Por ello, esta modalidad tiene un cupo de 2.000 personas aunque nunca se cubren todos debido a que los establecimientos de secundaria en el departamento no superan los 1.500.

Desde la dirección de Ingreso Directo informaron que en esta gestión ingresaron 800 personas.

Ayer en un acto en el módulo de Contaduría Pública, se dio la bienvenida y se asignó el código a este grupo de estudiantes.

Los bachilleres de esta modalidad pueden elegir la carrera a estudiar, aunque para algunas carreras con sobredemanda como medicina, el promedio de secundaria del escolar debe ser superior a 96 puntos. El rector, Saúl Rosas, remarcó que esta modalidad es un incentivo a las excelentes calificaciones. Por ello, agregó que se les hará seguimiento para constatar que continuarán con excelente rendimiento académico.