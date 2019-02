Entre Bolivia y Argentina

Adenda, establece proyección de nominaciones

Hidrocarburos. De poder vender 23 millones de metros cúbicos en invierno se pasa a 16-18, y de los 20 en verano a 10, con estabilidad.

Sábado, 16 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Acuerdo. Bolivia y Argentina negociaron la mejora de precios por la venta de gas.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que la firma de adenda y memorándum de entendimiento con la Argentina, es un gran logro para Bolivia porque no solo mejora los precios de venta de gas, sino establece la proyección de nominaciones.

Mejora de precios. "Yo no sabía la proyección de las nominaciones, me decían que tenían que tomar 20 millones de m3 de gas y terminaban tomando seis. Yo tenía mi gas en el subsuelo y no lo podía monetizar, se me afectaban los reservorios, bajaba mi productividad, producían menos gasolina y diésel, tenía que importar más. Hoy tengo un previsibilidad y ese remanente yo lo puedo poner inmediatamente a otro mercado", dijo Sánchez.

Asimismo, destacó la mejora de precios por la venta de gas, tanto en época de verano como en invierno. "En el anterior contrato teníamos un precio de gas en 6.24 USD en todo el año (invierno-verano). El precio negociado en esta adenda es en verano 7.18 USD y en invierno 10.30 USD a partir de 10 millones de metros cúbicos día (MMmcd)", destacó.

Nuevo esquema de precios. Bajo el nuevo esquema de precios y cantidades se estableció que en los meses de verano (enero a abril y octubre a diciembre), YPBF entregará 11 millones de m3 de gas por día. En los meses de mayo y septiembre el volumen ascenderá a 16 millones de m3 por día, y en los meses pico del invierno, entre junio y agosto, el volumen será de 18 millones de metros cúbicos al día.

Sin embargo, de acuerdo con esta adenda contractual, la Argentina recibirá menor cantidad de gas en los meses de menor consumo y podrá evitar el pago de penalidades. De esta manera, según el Ministerio de Energía de Argentina, el país vecino ahorrará $us 460 millones en dos años.

De acuerdo con el contrato vigente hasta antes de la firma del documento, Bolivia, en verano, debía entregar 19,2 MMmcd, mientras que en invierno la obligación era de 23 MMmcd.

10,30 Dólares

Será el nuevo precio del gas en invierno con esta nueva adenda.

Sobre el memorándum entre ambos países

Por otra parte, el ministro de Hidrocarburos afirmó que mediante el Memorándum de Entendimiento se profundizará la integración energética entre ambos países, así YPFB podrá comercializar nuestro gas a empresas privadas en la Argentina; realizar inversiones en campos petrolíferos del vecino país que se encuentran en etapa a desarrollo; también participar en proyectos de exportación de GNL en la Argentina; y de igual modo, será posible realizar el intercambio de volúmenes de gas en diferentes mercados (SWAP), permitiendo el uso de la capacidad remanente de las plantas de acondicionamiento de gas y otros.

Urgentebo eldia@eldia.com.bo