Nacional

ABC abre el puente de Rurrenabaque al transporte pesado a pesar de no estar concluido

El gerente regional de la ABC-La Paz, Boris Calcina dijo que "por razones humanitarias" se abrió el puente que recién será inaugurado después que pasen las lluvias. Admitió un reajuste en el precio de la obra a "pedido de los pobladores".

Viernes, 15 de Febrero, 2019

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) determinó abrir el puente Rurrenabaque-San Buenaventura a pesar no haberse concluido la obra en su totalidad. Admitió además a través de su gerente Regional de La Paz, Boris Calcina que se incrementó el precio inicial de la obra "a pedido de las poblaciones".



En un breve contacto con los medios de comunicación, Calcina justificó la decisión de abrir el puente que conecta el norte de La Paz con la población beniana de Rurrenabaque por "razones humanitarias". Sin embargo, desde el jueves se vio transitar por el puente decenas de camiones de alto tonelaje trasladando madera extraída de la Amazonía.



"El puente Rurrenabaque-San Buenaventura evidentemente está concluido en la súper-estructura, faltan los accesos que son dos kilómetros (...). Estamos en lluvia y el pavimento rígido no puede ser colocado porque estamos en periodo de lluvias", dijo en instalaciones de Entel.



Consultado si el costo del puente subirá a 127 millones de bolivianos, de los 112 millones que inicialmente fueron establecidos en el contrato con la china Sinopec, Calcina respondió: "atribuyendo a los pedidos de las poblaciones se ha hecho una modificación que está en el marco del contrato".



Sin embargo el proyecto denominado "Construcción puente Rurrenabaque-San Buenaventura y sus accesos", contemplaba un costo de 112,2 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General del Estado (TGE).



El alcalde de Rurrenabaque, Anacleto Dávalos (MAS) informó a ANF el 6 de febrero que las obras del puente Rurrenabaque-San Buenaventura fueron paralizadas por el reajuste presupuestario solicitado por la china Sinopec, de aumentar en 7 millones de bolivianos al contrato inicial.



El presupuestario adicional dijo que sería destinado a obras complementarias al puente, como señalizaciones, cemento rígido de 20 centímetros en las plataformas de las vías de acceso, canalizaciones, encauces, luminarias y otros.



Sin embargo, el senador Yerko Núñez (MAS) cuestionó que se solicite más recursos cuando el argumento de la ABC para imponer el trazo del puente era porque resultaba más barata a la segunda opción que pedían los pobladores.



"Significa que se cae el único argumento que tenía el Gobierno a su favor, de que iba a ser más barato el puente por el trazo que eligieron, además de construir en una zona con falla geológica", dijo.



Anunció una petición de informe escrito (PIE) tanto al ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, como al presidente de la ABC, Luis Sánchez para que expliquen por qué se incrementó el costo inicial de la obra, que además tiene varias observaciones no solo de origen por haber sido construido en una zona con fallas geológicas, sino también por la calidad de la obra.