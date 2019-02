Nacional

OPS considera que el diálogo entre el Gobierno y médicos es clave para el éxito del SUS

Leanes remarcó que el SUS es un derecho que no se puede negar a los bolivianos.

Viernes, 15 de Febrero, 2019

El representante de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), Luis Fernando Leanes, remarcó que para el éxito de la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) el 1 de marzo, es fundamental que el Gobierno y los profesionales en salud mantengan el diálogo abierto.



"Que trabajen juntos. Ellos (médicos) conocen mejor cómo funciona la salud pública. Hay que hablar y ver sus dudas, las preocupaciones y las alarmas que tienen, eso se tiene que canalizar, a través de un diálogo (...), y dedicarse a la implementación del SUS. Mantengan el diálogo abierto porque esto se puede y va por buen camino", enfatizó.



Leanes afirmó que la observación de los galenos sobre el presupuesto, 200 millones de dólares, para el funcionamiento del SUS debe ser tema de debate, pero por ahora, señaló, los galenos y el Gobierno deben concentrarse en la implementación del seguro. Remarcó que la inversión actual es factible para arrancar con la propuesta gubernamental que ofrece atenciones gratuitas en salud.



"Ahora discutir el 10% del PIB para presupuesto es importante, pero no para este año. La discrepancia pasa por el tema financiero, pero nuestros técnicos de la OPS han afirmado que es factible arrancar con 200 millones de dólares y ahora, lo importante es garantizar el derecho a la salud de los bolivianos, que en muchos casos no tienen dinero, pese a que en Bolivia se ha reducido la pobreza", agregó.



Riesgos



El representante, si bien aseveró que la implementación del SUS es factible, oportuno y un gran avance para el país en el tema de salud, reconoció que existen dos riesgos para su desarrollo: la sobrecarga en los establecimientos de más complejidad, es decir que la gente acuda directamente a hospitales, cuando tiene problemas que podrían solucionarse en centro de salud; y, el boicot.



"Hay que distribuir bien a la gente, explicarles que las postas de primer nivel son para atenciones básicas. Muchas veces por un resfrió común acuden a los hospitales de tercer nivel y colapsa, eso es lo que ocurre ahora. Es muy importante que la gente no vaya por cualquier motivo al hospital, sino que vaya a ese primer nivel de atención", subrayó.



Sobre el boicot, consideró que es importante establecer un diálogo abierto entre el Ministerio de Salud y los médicos para evitar las protestas que anunciaron los galenos, luego de que se aprobó en el Legislativo la Ley del SUS.



La madrugada de este viernes, la cámara de Senadores sancionó la Ley que da luz verde a la implementación del SUS y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.



La ministra de Salud, Gabriela Montaño, reiteró que el Gobierno se hará cargo de toda su implementación e incluso, remarcó, que el nuevo plan gubernamental, que se iniciará en marzo, pese a las críticas de los médicos del país, no toca las Cajas de Salud, y se atenderá con la infraestructura del sistema público que será reforzado también con recursos humanos.



Por su parte, el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, anunció una marcha para la tarde este viernes en rechazo al SUS y afirmó que su sector radicalizará las medidas porque consideran que no hay infraestructura hospitalaria ni especialistas para brindar una atención adecuada a los bolivianos.



"No vamos a permitir que se promulgue una ley improvisada. Esta tarde ya empezamos con las movilizaciones mostrando un rechazo a las mentiras que el Gobierno está presentando con el SUS. No hay condiciones en los hospitales, no se va a poder dar una buena atención", dijo.