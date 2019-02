Política

Senador Ortiz lamenta "mal negocio" del ministro Sánchez en adenda con Argentina

Viernes, 15 de Febrero, 2019

El senador opositor Óscar Ortiz lamentó este viernes la "mala" negociación que llevó adelante el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, en la firma de una nueva adenda para la exportación de gas natural con Argentina.



Cuestionó que Sánchez haya aceptado reducir el volumen de envío hasta la mitad y que el precio del gas se haya atado a las fluctuaciones internacionales del GNL (gas natural licuado).



"Primero reduce sustancialmente el volumen, un contrato que planteaba llegar obligatoriamente hasta 27 Millones de metros cúbicos día (Mmcd), hoy se lo reduce en verano a solo 10 (Mmcd) y en inverno a 16 (Mmcd), es decir la mayor parte del año una tercera parte y en invierno a la mitad", señaló Ortiz.



Dijo que ahora los argentinos están festejando porque se van a ahorrar cientos de millones de dólares los dos años que durará la adenda.



El senador indicó que la peor parte de la adenda firmada está en el precio, ya que pasó a depender del precio internacional del petróleo al del GNL.



"Un contrato que había sido muy beneficioso para el país porque ataba la formula a las fluctuaciones del precio del petróleo a nivel internacional, hoy lo atan al precio del gas licuado (GNL), que es un precio que tiende a la baja porque cada vez hay mayor capacidad de producción, exportación y comercialización en el mundo", apuntó.



Ortiz refirió que el nuevo acuerdo es la comprobación de que Bolivia ya no puede cumplir con los volúmenes de exportación acordado, y por eso "el ministro Sánchez aparece sonriente porque le han firmado en el fondo un contrato por la tercera parte de lo que había que exportar, dado que Bolivia ya no tiene la capacidad de producción".



Indicó que esta adenda va a ser perjudicial porque va a sentar un "precedente muy negativo" para la renegociación del contrato con Brasil que se debe realizar este año.



Sobre el ofrecimiento de las autoridades argentinas de regalar un avión a Bolivia si el país cumple con los envíos de gas, Ortiz dijo que eso muestra "la poca seriedad" con la que toman al ministro Sánchez, y que al presidente Evo Morales y a sus ministros le gustan los aviones.



Exigió que el pago por el gas sea en dinero y no en especies como ocurría en la época del presidente de facto, Luis García Meza.