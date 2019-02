Salvatierra presentó su renuncia voluntaria a la nacionalidad chilena

Tras la polémica surgida por su ‘doble nacionalidad’ – su madre nació en Chile- la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, informó hoy que presentó una carta ante el Consulado general chileno en el que renuncia de manera voluntaria a la nacionalidad chilena.

“Quiero hacer pública una decisión que he tomado de manera personal, he renunciado a la nacionalidad que adquirí por ser hija legítima de mi madre”, señaló.

En conferencia de prensa, Salvatierra señaló fue inscrita en el registro del vecino país cuando tenía 14 años, por decisión de su madre y a través de oficinas consulares.

“Recalco formalmente por que en los hechos nunca he ejercido activamente otra nacionalidad que no sea la boliviana, legalmente no hemos cometido ninguna irregularidad.”, aseveró.

Ratificó que es una mujer que se siente orgullosa de ser cruceña y boliviana y aseguró que “desde niña me adherí a las causa del pueblo boliviano”.

La polémica surgió después de que un medio chileno resaltara que “la hija de una chilena es Presidenta del Senado de Bolivia”.

Días después, Salvatierra mostró su certificado de nacimiento, que da cuenta que nació en Santa Cruz, y aseveró sentirse orgullosa de su nacionalidad boliviana.