Nacional

Transporte libre sugiere congelar cuentas de dirigentes

Jueves, 14 de Febrero, 2019

El secretario ejecutivo departamental del transporte libre de La Paz, Tomás Mamani, sugiere a las autoridades de gobierno congelar las cuentas personales de los dirigentes que están bajo sospecha por haber recibido depósitos de Vías Bolivia con recursos de la recaudación del peaje destinados a un seguro médico para los choferes.

“El Estado debería intervenir; segundo, el congelamiento de las cuentas hasta que se esclarezca toda esta situación”, declaró el dirigente.

Mamani aclaró que el beneficio de los recursos del peaje del autopista es exclusivo para el transporte sindicalizado de las ciudades de La Paz y El Alto. Afirmó que la dirigencia del transporte libre no tiene nada que ver en el asunto porque no recibe ni un centavo del mencionado dinero y es totalmente independiente de la Federación Primero de Mayo.

Sin embargo, el dirigente hizo conocer la preocupación de su sector ante la denuncia que se conoció porque se trata de mucho dinero que debió haber sido fiscalizado para el beneficio de los compañeros del sector sindicalizado.

Mamani considera que en estos años no se vieron resultados de ese fondo de recursos para el seguro médico de los choferes.

“El objetivo estaba bien, pero lamentablemente el uso no está bien porque con esos aportes no se ve ninguna mejora en salud, no hay resultados”, manifestó.

El representante del transporte libre considera que las autoridades debían haber realizado un seguimiento a la forma en que los dirigentes administraron ese dinero.

“Por qué las autoridades no han realizado un seguimiento cuando había un documento, un convenio firmado, estamos hablando desde el 2003. Tiene que haber una autocrítica de todos”, dijo Tomás Mamani.

Las federaciones de choferes de las ciudades de La Paz y El Alto se benefician con veinte centavos del peaje que pagan los transportistas en la autopista que vincula ambas urbes. Son miles los minibuses que circulan por esa ruta y millones de Bolivianos los que se recaudan a favor del sector.

En los últimos días, el diputado de oposición Wilson Santa María denunció que Vías Bolivia, entidad encargada del cobro del peaje, depositó el dinero recaudado para el sector del transporte en cuentas personales de los dirigentes y que la administración de esos recursos no tiene ningún tipo de fiscalización.