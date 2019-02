Evo pide a pobladores de frontera no proteger al contrabando

Jueves, 14 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Acto de entrega de motorizados a las FFAA. Foto: ABI

El presidente Evo Morales pidió a las poblaciones fronterizas del país no proteger al contrabando y encomendó a las Fuerzas Armadas la tarea de acabar este flagelo. Morales también se dirigió a los contrabandistas.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para decir a los contrabandistas: no hagan daño a Bolivia; y a los hermanos que viven en la frontera: no protejan a los contrabandistas", expresó Morales en el acto de entrega de motorizados a la FFAA en Oruro, para una lucha efectiva contra el contrabando.



Remarcó que todas las instituciones, movimientos sociales y el propio Estado tiene que combatir "ese mal que hace daño a nuestra economía".



Ya en 2018, Morales en un acto público hizo el pedido a la población de Sabaya, ubicado en el departamento de Oruro y en la frontera con Chile, pero los comunarios no aplaudieron el pedido, mientras el mandatario ratificaba que este flagelo mueve al menos 1.000 millones de dólares al año.



El Jefe de Estado indicó que sin el contrabando y con salida al mar, sobre cada crecimiento económico anual registrado se sumaría por lo menos 2% más de crecimiento económico.



Volvió a instar a las FFAA a derrotar y acabar con el contrabando, y pidió que den buen uso a los 48 vehículos y motocicletas entregadas.



"No podemos permitir que algunas familias, que algunas personas hagan mucho daño a Bolivia", remarcó.