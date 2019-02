Tuto insta a la CIDH a no permanecer impávida ni cómplice ante intento de 'golpe' en Bolivia

El expresidente Jorge Quiroga se refirió al tema cuando la CIDH está a punto de concluir el 171 periodo de sesiones en la ciudad de Sucre

Jueves, 14 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Foto: ANF

El expresidente Jorge Tuto Quiroga exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a no permanecer "impávida, silenciosa y cómplice", ante un intento de "golpe" a la democracia en Bolivia, si permite que se consolide la cuarta repostulación de presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera.

"La CIDH no puede permanecer impávida, silenciosa, cómplice, ante este intento de golpe (en Bolivia). Llegaron tarde a Nicaragua, llegaron tarde a Venezuela; les dijimos una y otra vez de los riesgos", declaró el exmandatario a los medios de comunicación.



Precisó que no existen excusas para que la CIDH no eleve ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una "opinión consultiva" sobre los alcances y la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.



"Aquí tiene ocho o nueve meses para elevar esta opinión consultiva. La tienen (la petición) desde el año pasado. No solo es Tuto Quiroga que ha solicitado son parlamentarios, es necesario que (la CIDH) actúe", insistió Quiroga, cuando la CIDH está a punto de concluir el 171 periodo de sesiones en al ciudad de Sucre.



Sostuvo que el estado de derecho está en riesgo, porque el gobierno del MAS está en el poder no 10 años como manda la Constitución Política del Estado, sino 14 años, y su pretensión son 19 años, si logra su repostulación en las elecciones de 2019, para un periodo hasta el 2025.



"Actúen a tiempo para salvar la democracia en Bolivia", manifestó el también líder político, al señalar que también realizan gestiones ante los gobiernos de Colombia y Brasil para que planteen a la Corte la misma "opinión consultiva" sobre el supuesto derecho humanos de los presidentes que buscan la reelección indefinida.



Argumentó que en otras situaciones la CIDH y la Corte aceleraron sus pronunciamientos, puso de ejemplo el caso de Alberto Fujimori en el que emitió una resolución en tiempo breve, por la importancia del caso; similar actuación pidió para el tema de la repostulación en Bolivia.



El Tribunal Constitucionaol Plurinacional en su fallo dejó en suspenso la aplicación de artículos de la CPE, como es el 168 que se refiere al número de mandatos presidenciales y también legalizó la repostulación sin límites de las autoridades electas.