Con miras a las elecciones 2019

Virginio Lema propone candidato único

Propuesta. El postulante presidencial por el MNR sugiere una elección ciudadana 4 meses antes.

Jueves, 14 de Febrero, 2019

En un contexto donde Evo Morales forzará su ilegal repostulación con miras a las eleccciones generales de octubre y ante una notoria polarización de las fuerzas opositoras, el postulante a la presidencia por el MNR, Virginio Lema, propone de manera urgente la elección de un candidato de unidad de la oposición a partir de una elección ciudadana, despojada de todos los colores, cuatro meses antes de los comicios nacionales.

"Hemos enviado la propuesta de unidad verdadera a todos los candidatos presidenciales, los comités cívicos, las plataformas ciudadanas, los representantes de los partidos políticos y a todos los bolivianos y bolivianas que buscan un cambio de conducción", señaló en contacto con El Día.

Lineamientos de la unidad. Lema fundamentó que "la unidad verdadera" no es otra cosa que escuchar a la gente y hacer algo al respecto, coordinar que sean los ciudadanos los que elijan un candidato único que gane, en octubre de este año al oficialismo, pero en primera vuelta y por mucho.

"Estamos jugando un partido en desventaja, tenemos un árbitro totalmente funcional al partido oficialista.

Debemos unirnos para asegurarnos de ganar en primera vuelta. Tal como sucedió en el 21F", precisó.

Además, mencionó que dicha elección de candidato, a diferencia de "las primarias" será hecha directamente por el ciudadano mayor de 18 años, con la sola presentación de su cédula de identidad y sin erogar gastos millonarios como lo hizo el MAS, ni comprometiendo recursos de salud y educación. "Los únicos requisitos son contar con cédula de identidad y no estar afiliados al Movimiento Al Socialismo, para evitar que el gobierno quiera entorpecer la voluntad de la gente", enfatizó.

Momento de riesgo. El candidato del MNR descarta que la oposición no tenga propuestas y falta de liderazgo. En ese contexto, señaló que Bolivia se encuentra en un momento muy crucial y difícil de su democracia. "No creo que haya una ausencia de liderazgos y propuestas, hay bolivianas y bolivianos brillantes, lamentablemente, tenemos políticos que no quieren dejar sus cargos", apuntó.

Admitió que su propuesta nace de la expresión ciudadana que pregunta "por qué no nos aliamos, por qué no tenemos un candidato único. Esta es una respuesta a sus preocupaciones, es una posible solución para lo que todos queremos", finalizó.

8 Meses

Faltan para la realización de las elecciones generales para el periodo 2020-2025.