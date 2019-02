Ampliarán la convocatoria

Designan 30 vocales constitucionales

Situación. Descartaron que exmagistrados hayan sido seleccionados.

Jueves, 14 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Proceso. La designación se hizo en Sala Plena entre el Tribunal Supremo de Justicia y el TCP.

El Órgano Judicial designó ayer 30 vocales para las salas constitucionales que se constituirán en todos los departamentos, con la finalidad de tratar los casos respecto a derechos y las garantías consignadas en las Constitución Política del Estado.

Antecedentes. La lista de designados no incluye a exmagistrados del Tribunal Constitucional que avalaron la repostulación de Evo Morales, como lo había especulado la diputada opositora Lourdes Millares. Poco antes de conocerse a los designados, la diputada Millares aseveró que los exmagistrados Zenón Bacarreza y Oswaldo Valencia, que firmaron la sentencia 084/2017, estaba entre los mejores puntajes y serían seleccionados.

Luego, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, aclaró que Bacarreza había postulado por el departamento de Chuquisaca, pero no logró de las notas más altas, por lo cual no fue designado. Respecto a Valencia, el magistrado Revilla indicó que postuló por el departamento de Santa Cruz, pero no dio más explicaciones de las razones por las cuales no fue designado.

Dato. Revilla aclaró que aún se debe elegir a 14 vocales más para completar los 44 que llenarán las 22 salas constitucionales.

14 vacantes

hay para nuevos profesionales que se presenten.

Agencia eldia@eldia.com.bo