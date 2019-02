Ministro sobre repostulación: 'no vamos a permitir' intervención de órganos internacionales

El ministro de Defensa afirmó que el 21F no tendrá eco en la OEA ni en la CIDH, en respuesta a las entrevistas que opositores sostienen con comisionados de la CIDH para expresar su rechazo a la repostulación de Morales

Miércoles, 13 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Ministro de Defensa, Javier Zavaleta. Foto: ANF

El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, advirtió que no van a permitir que ningún organismo internacional intervenga en las decisiones de las instituciones del país sobre la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

La autoridad aseguró que la oposición está perdiendo el tiempo al acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el 21F "no va a tener eco ni en la OEA ni en la CIDH".



"El tema está resuelto hace tiempo, y es una pena que la oposición siga engañando a su propio electorado de que algún día, alguna instancia internacional va a intervenir aquí y eso no va a suceder y tampoco lo vamos a permitir", advirtió el titular de Defensa.



Zavaleta sostuvo que el tema de la reelección está "resuelto", porque ha sido refrendado por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además por el tema electoral, aunque no precisó si se refiere a las Elecciones Primarias.



En su criterio, "esa batalla está perdida" por la oposición y les recomendó abocarse a su campaña electoral y evitar las "noticias falsas", porque han venido anunciando pronunciamientos de la OEA cosa que no ha sucedido "y es porque no le competente sencillamente".



Argumentó que Bolivia tiene sus propias instituciones que toman sus decisiones en el marco de las normas.



Varios políticos y plataformas ciudadanas llegaron a Sucre donde se realizan las audiencias públicas de la CIDH en el marco del 171 periodo de sesiones, para expresar a los comisionados que en el país se rechaza la repostulación de los mandatarios.