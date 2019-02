Amparo Carvajal se reunió con la CIDH, denunció el caso de Franclin Gutiérrez y el 21F

Miércoles, 13 de Febrero, 2019

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, logró reunirse con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesionan en Sucre.

Carvajal, señaló que la CIDH la recibió, ayer, gracias a que es una "persona conocida" y señaló que aprovechó la oportunidad para denunciar el desconocimiento del Gobierno a los resultados del 21- F, la 'persecución' de parte de las autoridades nacionales a sus detractores, concretamente el caso de Franclin Gutiérrez, presidente de y la vulneración de los derechos indígenas en el país, entre otros.



"(La CIDH) rechaza muchas audiencias y pedidos, pero, al ser una persona conocida, me recibieron (...) He tenido la posibilidad de dejar unos documentos y de hablar de la situación que Bolivia hace tres años llamó el 21 a un referendo (...) Hablé con los comisionados de la Constitución, de los pueblos indígenas, del dirigente perseguido (Franclin) Gutiérrez; aunque ellos dijeron y aclararon que no podían manifestarse, pero el informe iba a ayudar mucho para entender la realidad del país", explicó.



Mencionó que los comisionados quedaron "impresionados" con el informe y recalcó que se sintió "muy vigilada" por el personal de seguridad destinado por el Gobierno y que incluso sintió "miedo", según reportó Los Tiempos.



Entretanto y tras seis días de audiencias reservadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará hoy con su rol de audiencias públicas en Sucre. Las mismas se alargarán hasta el viernes.