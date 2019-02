Reconoció ser el autor de la muerte de su hijastro y lo condenaron a 30 años de prisión

El infanticida barajó dos opciones: Quitarse la vida o trabajar escondido en una mina

Capturado. Luego de matar a su hijastro se escondió en la casa de sus padres en Cochabamba, donde fue ubicado y detenido.

Miércoles, 13 de Febrero, 2019

Cuatro treinta de la madrugada del 3 de febrero de 2019, seis uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Santa Cruz y Cochabamba solo esperan la orden. La triangulación de llamadas realizadas al celular de Trifón Pari Arias delató su ubicación, previo trabajo minucioso de Inteligencia para la captura del infanticida. La operación para los uniformados significó un riesgo que pudiese haberse salido de control ante el temor que los pobladores reaccionaran contra la Policía y evitaran su traslado a Santa Cruz, pese que contra el detenido existía una orden de aprehensión.

Escondido donde su padre. El jefe de la Felcv de Yapacaní, Óscar Triveño Corrales, relató que el intenso frío significó un factor negativo a la hora de encarar el operativo. Los uniformados vestidos de civil pero con sus placas policiales, tuvieron que apagar linternas e ingresar silenciosamente habitación por habitación hasta ubicar a Trifón, quien dormía en la habitación de su padre cubierto con una colcha.

El infanticida fue sacado de su inmueble enmanillado y conducido por unas salidas alternativas intransitables hasta llegar a un sitio con amplio panorama y cubierto de cerros de la provincia Bolívar del departamento de Cochabamba. Allí se le mostró su orden de aprehensión emanada por la fiscal Matilde Vaca.

Cruel asesinato. Pari estaba siendo buscado desde el pasado 29 de enero acusado de matar a golpes a su hijastro de nombre Wilson (3) en el barrio Cristo Rey del municipio de Yapacaní en Santa Cruz. “Tuvimos tres días de búsqueda donde incluso apenas desayunamos y continuamos el trabajo coordinado con la Felcv de Cochabamba”, dijo Triveño.

En la plática con los investigadores acerca lo ocurrido con el niño, Pari en principio insistió que el niño se cayó en la lavandería pero luego acabó confesando que lo agredió a puñetes en el estómago y el rostro porque hizo sus necesidades fisiológicas en su ropa.

Él tuvo que sacar al niño a las 6 de la mañana hasta la lavandería donde lo aseó y lavó su ropa para luego retornarlo a su habitación. "Lo golpeé porque se hizo en sus pantalones y no dejaba de llorar", fueron sus palabras que calló en entrevista ante la fiscal Matilde Vaca.

Aceptó su culpa. El día de su audiencia cautelar, Trifón Arias, que por seguridad se desarrolló en oficinas centrales de la Felcv Santa Cruz, no mostró signos de arrepentimiento y se limitó a escuchar los pormenorizados que le significaba acogerse a un procedimiento abreviado y aceptar su culpa. Sus palabras textuales a la consulta de la juez María Luisa Saavedra Rioja sobre la muerte del niño Wilson fueron... Sí, acepto... yo lo maté... y minutos después fue sacado esposado rumbo a la cárcel. El infanticida pese al acecho de los medios de comunicación por escuchar su versión calló y dijo que no tenía nada que decir.

Relación de los hechos. Fernanda Chura Condori, madre del bebé asesinado, contó que el día de los hechos, salió a las 4:40 de la madrugada al mercado a vender comida y como llovía demasiado, Trifón, su cónyuge, se despertó junto con ella, y le sugirió que dejara dormir al niño y se lo llevaría de que calmara el mal tiempo reinante en Yapacaní. Chura dijo que a las 8 de la mañana recibió un mensaje de audio que le alertó en primera instancia que su hijo Wilson estaba mal del estómago e incluso escuchó de fondo del audio que su hijo se quejaba de dolor. A las 9:00 nuevamente Trifón se comunicó y le indicó que lo llevaría al hospital porque se encontraba mal. Minutos después ambos llegan con el bebé en brazos y lo internaron.

A los 10 minutos, el médico convoca a Fernanda para interrogarla y decirle qué pasó con su hijo debido a que presentaba lesiones en el estómago, rostro y las piernas.

La mujer desconcertada al no saber qué hacer, se comunicó con su cónyuge por celular y lo increpó en palabras textuales qué le había hecho a su hijo. Este se calló por un momento y luego le pidió que le perdonara y que su vida de ahora en adelante no tenía sentido. "Yo le dije que si él no tenía que ver que se presente y asuma su responsabilidad y me colgó", relató la madre a los medios.

Llevaban poco tiempo conviviendo. La mujer relató que conoció a Trifón con el nombre de David Pari Gonzales como vendedor ambulante de ollas y envases de plástico que iba casa por casa ofreciendo sus productos. De la plática casi semanal surgió un romance entre ambos que luego de enamorar por algunos meses, Chura lo invitó a vivir con ella en su domicilio. La madre del niño indicó que él le dijo que estaba separado de su mujer de Cochabamba con quien tenía dos hijos. "Yo le creí pero me estaba mintiendo, solo pido garantías para mí", dijo la mujer.

