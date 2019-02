Abusos sexuales, escándalo que sacude a la iglesia

Confesiones, Exmonjas cuentan abusos

Relatos. Dos exmonjas cuentan las experiencias que vivieron en manos de sacerdotes. Una admite que fue abusada sexualmente.

Miércoles, 13 de Febrero, 2019

La admisión pública del papa Francisco de que sacerdotes y obispos habían tratado a monjas como "esclavas sexuales" por décadas marca un nuevo capítulo de la crisis por los abusos sexuales que azota a la Iglesia católica. Ante este escenario, dos exnovicias fueron entrevistadas por la cadena BBC para contar en primera persona los ataques sufridos.

Testimonios de exmonjas. Las revelaciones del diario italiano, sumado a la admisión del Papa, han conducido a la aparición de testimonios directos que narran ese abuso. En el programa "Woman's Hour" (Hora de la Mujer), de la BBC Radio, fueron entrevistadas dos exmonjas respecto a los ataques que sufrieron durante su tiempo en la Iglesia Católica. Rocío Figueroa es actualmente una teóloga y conferencista que vive en Auckland, Nueva Zelanda, pero originalmente es de Perú. En su entrevista con la BBC, explicó que se unió a la vida religiosa como una adolescente, ya que vivía en una zona muy pobre, y necesitaba "hacer algo". Fue allí donde sufrió abuso sexual a manos de un vicario, el cual había sido designado como su "guía espiritual" por el líder de la congregación. "Tenía 15 años. Luego de unos meses en los que hablábamos, y buscó ganarse mi confianza, un día nos pidió a todos los que nos estábamos formándonos con él que fuéramos a una clase de yoga. Eventualmente pasamos a sesiones personales, en las cuales él decía que iba a ayudarme a desarrollar autocontrol sobre mi sexualidad", explicó Figueroa.

"Yo era muy ingenua, no tenía ningún tipo de experiencia previa. Empezó a tocarme, y yo pensaba (equivocadamente), que eso estaba bien, y que yo era la malvada. Me sentía culpable y desorientada", continuó. "Nunca me violó, pero sí abusó de mí. No pude darme cuenta de eso hasta que tuve 40 años", completó.

Figueroa dijo que se decidió a hablar luego de que el hombre que la había abusado murió, dado que era considerado una suerte de santo en su comunidad, y ella quiso contar la verdad acerca de quién era él. La otra exmonja que habló sobre los abusos sufridos en el seno de la Iglesia católica fue la alemana Doris Wagner-Reisinger. En su relato, el abuso sexual fue precedido por lo que ella llama un "abuso espiritual": "no me dejaban leer nada ni hablar con nadie, perdí confianza y me volví una persona débil".

"Cinco años después de ingresar al seminario, un sacerdote de la congregación empezó a acercarse a mí cada vez que me veía sola. Después empezó a entrar a mi habitación, y se quedaba ahí, hablando", relata Wagner-Reisinger. "Con el tiempo, empezó a abrazarme, y luego ya venía y, sin decirme nada, me sacaba la ropa y empezaba a violarme", prosiguió. "Yo estaba en shock. Entendía lo que estaba pasando, pero no lo podía creer. Sabía que no estaba bien, y no quería que pasara, pero estaba convencida: es un sacerdote, esta es una comunidad sagrada, esto es imposible -confesó- No podía entender que esto estuviera pasando, me llevó años darme cuenta que fue una violación, y poder hablar de esto". "Tuve una severa crisis de fe. Mi primer impulso fue pensar que, si decía algo, iba a dañar la iglesia, y que Dios quiere que me mantenga callada. Era insoportable", dijo Wagner-Reisinger. "No tengo por qué creer en esa clase de Dios".

Wagner-Reisinger eventualmente conoció y se enamoró de otro sacerdote, y dejó la vida religiosa en 2011.

Lista de escándalo crece. El escándalo se suma a la ola de denuncias contra sacerdotes pedófilos en numerosos países, desde Chile e Irlanda pasando por Estados Unidos y Australia.

El semanario del Vaticano denunció inclusive la violación de monjas, que fueron forzadas a abortar o a criar hijos que no fueron reconocidos por sus padres sacerdotes. Desde noviembre pasado la Unión Internacional de las Superioras Generales (UISG), organismo que representa a más de medio millón de monjas católicas, asumió el compromiso de atender a toda religiosa que denuncie una agresión sexual.

286 Sacerdotes

fueron denunciados por la Iglesia católica de abusar a varios niños.

