La remitieron al Senado

Diputados aprueban Ley del SUS y los médicos lo ven como un engaño a la gente

Ministra de Salud. Gabriela Montaño, participó en la sesión de Diputados para explicar el proyecto de Ley del Servicio Único de Salud.

Miércoles, 13 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: A nivel nacional. Se tiene previsto que a partir del 1 de marzo el SUS entre en vigencia en todo el país

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley que modifica la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, que legisla la creación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito (SUS), la ministra de Salud, Gabriela Montaño, explicó el alcance del proyecto y aseguró que su implementación es posible y sostenible. No se tomaron en cuenta las observaciones del Colegio Médico.

Financiamiento. "Hoy sí podemos encarar esto porque nacionalizamos nuestros recursos, habiéndonos convertido en un país creíble para tener créditos internacionales, y para tener nuestros propios recursos del TGN (Tesoro General de la Nación) para invertir en hospitales, hoy sí podemos hacerlo", afirmó Montaño.

Montaño reiteró que se invertirán 2.000 millones de dólares para implementar el SUS y aseguró que son suficientes los recursos humanos y la infraestructura para su implementación, pero que además se invertirá en medicamentos, insumos médicos y equipamiento. Precisó que el SUS iniciará con 1.200 prestaciones y que se llegará a la cobertura total progresivamente.

Atención médica. El proyecto de Ley amplía los servicios autorizados por la Ley 475, que cubría la atención médica de niños menores de cinco años, adultos mayores de 60, mujeres en etapa de gestación y personas con discapacidad, la modificación beneficia a la población entre cinco y 59 años que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Según Montaño, aunque el grupo al que se beneficiará es muy grande, esto no colapsará la atención ya que los sectores más vulnerables son los menores de cinco años y los mayores de 60.

"A los 45 o 50 años una persona puede pasar años sin acudir al médico, pero más allá de los 60 años la curva de la vida vuelve a subir por el desgaste de las personas, lo cual quiere decir que nosotros en nuestro sistema de salud ya estamos atendiendo a esos dos sectores que son los más caros en atención en salud", argumentó.

Beneficiará a extranjeros. El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, destacó que este seguro también cubrirá a los extranjeros en las mismas condiciones que son atendidos los bolivianos en los países con los que nuestro Estado tiene convenio, y que también beneficiará a los extranjeros cuyos países no tengan convenio de reciprocidad con Bolivia, en caso de que se trate de mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad.

Cree que se engaña a la gente. Por su parte, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó, luego de conocer la aprobación del proyecto del SUS en la Cámara de Diputados, que el gobierno es "mago para conseguir recursos" y con esa misma habilidad engaña a la gente.

Los médicos siempre cuestionaron la falta de financiamiento sostenible para el SUS. Larrea se sorprende de que primero el gobierno diga que cuenta con 200 millones de dólares para implementar el seguro, y hasta ayer ya cuente con 2.200 millones.

"¿Cómo puede ser posible que en menos de cinco días (consigan los recursos); primero tenían 200 millones, después tenían 500 de préstamo, ahí decían que tenían 800, y hasta ayer ya tienen 2.200 millones? Entonces realmente son magos para conseguir la plata y magos para engañar a la gente", enfatizó el galeno.

Para el dirigente médico esta iniciativa del gobierno se trata de una "payasada" que la población se irá dando cuenta.

Sobre el proyecto aprobado, Larrea remarcó que los artículos "no dicen dónde está inscrita la plata, no dicen aquí está, en esta cuenta, y como en el Parlamento solamente saben levantar la mano, hoy día no saben de dónde van a sacar la plata".

Diálogo. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, aseguró ayer que sigue abierto el diálogo con el sector médico sobre la puesta en marcha del Sistema Único de Salud (SUS) a partir del 1 de marzo con más de 300 prestaciones. "Nosotros siempre hemos mantenido las puertas del diálogo abiertas con todos ellos (médicos), a ustedes les consta que el sábado y domingo teníamos previsto un trabajo por tiempo y materia que, lastimosamente, se ha visto truncado", dijo a los periodistas. Montaño explicó que las observaciones de los médicos al proyecto de Ley del SUS no tienen fundamento.

Ratificó que está garantizado el presupuesto para la implementación del SUS, que beneficiará a más de 5 millones de bolivianos que no tienen un seguro médico.

2.000 Millones de $us

Es lo que el gobierno invertirá para la implementación del SUS.

Oxígeno/ANF eldia@eldia.comacbo