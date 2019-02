'Los indígenas estamos divididos y amenazados'

Situación. Luego de 13 años de gobierno, los pueblos indígenas sobre todo de tierras bajas, expresan la incertidumbre en el que se encuentran.

Domingo, 10 de Febrero, 2019

El sector que lleva la peor parte de un gobierno que, en sus 13 años, tuvo la oportunidad de transformar el país y fortalecer las aspiraciones de los pueblos más excluidos del país, son los indígenas de tierras bajas.

Hoy se encuentran en la disyuntiva de resistir o dar rienda suelta a las políticas gubernamentales orientadas a un extractivismo secante que amenaza acabar incluso con su propia existencia. Tomás Candia Yusupi, ejecutivo de la Cidob (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) no afín al gobierno y por ello denominada “orgánica”, describe a El Día, la difícil situación que vive el sector.

P. ¿Cómo se encuentran los pueblos indígenas del país?

T.C.Y: Los pueblos indígenas en este momento estamos divididos gracias a este gobierno de Evo Morales. Las diferentes organizaciones, a partir del 12 se encuentran confrontadas, incluso entre comunidades y familias. En una situación así, estamos viviendo una constante amenaza y con miedo.

P. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones en este momento?

T.C.Y: Nuestro mayor miedo, como pueblos indígenas, es que este gobierno nos haga desaparecer como pueblos y territorios, especialmente los que viven amenazados por proyectos carreteros, hidroeléctricos y la sistemática política hidrocarburífera. Entre esos están la persistencia de la construcción de la carretera de el Tipnis, las megarrepresas de El Bala, El Chepete, Rositas y la exploración hidrocarburífera en la zona de Tariquía en el departamento de Tarija.



P. El gobierno anuncia acelerar inversiones en zonas no tradicionales. ¿Cómo ven eso?

T.C.Y: Es de mucha preocupación. Nuestros temores apuntan a que el gobierno con su actual anuncio de fortalecer la actividad exploratoria hidrocarburífera en áreas no tradicionales de la Amazonia del Norte La Paz, Beni y Pando, haga desaparecer a los pueblos no contactados que se encuentran en el territorio Tacana II.

P. El MAS y la oposición están en una batalla electoral. ¿Cuál será el accionar de ustedes?

T.C.Y: De nada nos sirve en este momento un gobierno que solo le ha dado la espalda a los pueblos indígenas; tampoco nos es útil la actual situación de la oposición o de la derecha. Ambos, en contexto, solo buscan disputar el poder con las mismas actitudes en contra del pueblo y los indígenas que defiende su territorio, la Amazonia y sus áreas protegidas. Por eso estamos en alerta.

P. ¿Frente a ello están viendo alguna opción política propia?

T.C.Y: Estamos viendo la manera de organizarnos no solo A nivel nacional, sino en el ámbito internacional de la región, entre hermanos de nueve países que en los próximos meses esperamos reunirnos y elevar juntos nuestra protesta internacional para denunciar a los gobiernos de la región que tienen el afán de destruir nuestro territorio, las áreas protegidas y acabar con esas políticas, la existencia misma de los pueblos indígenas. Solo nos queda defender, lo que nosotros decimos, “la casa grande”. No tenemos otra alternativa.

P. ¿Cómo harán la resistencia?

T.C.Y: Estamos organizándonos para que haya defensores y defensoras de nuestros derechos, vía el cual buscaremos la garantía de las Naciones Unidas, a través de la COICA, vía leyes internacionales para que la persecución a líderes indígenas pare. Nosotros hemos sido divididos y nuestros compañeros que estaban a la cabeza fueron perseguidos como es el compañero Adolfo Chávez.

P. ¿Temen mayor cooptación o persecución de sus líderes?

T.C.Y: Ya el gobierno lo ha instrumentado desde el 2012 en adelante. Y esa actitud no se detiene. Por eso nosotros nos oponemos abiertamente a la reelección del presidente Evo Morales para un nuevo periodo de gobierno. Apoyar su reelección sería un paso tremendamente adverso, dado que su permanencia en el poder implicaría la desaparición sistemática, porque así lo refleja su política, de la Amazonia, de nuestros territorios y de los pueblos indígenas.

P. ¿Hay alguna posibilidad de que en estas elecciones tengan su propia representación?

T.C.Y: En el tema político nosotros vamos a participar en todos los actos electorales tanto a nivel subnacional y nacional. Como movimiento indígena, en su momento vía una convocatoria, veremos de qué manera vamos a participar. Así lo hemos hecho en anteriores oportunidades. Nuestra búsqueda de tener una representación propia es una condición que nadie nos puede privar. Forma parte de los derechos de inclusión y participación establecidos por la misma Constitución Política del Estado.

5 Años

De la novena marcha indígena en defensa del TIPNIS, la organización luce dividida.

Tomás Candia Yusupi

Presidente de la Cidob Orgánica

Comunidad Natal: San Andrés, Municipio: Concepción, Provincia: Andrés Ibáñez, Departamento: Santa Cruz, Edad: 37 años Hijos: Uno Estudios: Comunicador Social Especialidad: Comunicador y Defensor de Pueblos Indígenas Comida favorita: Carne asada Música: Salsa y merengue.