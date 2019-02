Venta ilegal de puestos

Denuncia. Es tanto en mercados municipales como en los de usufructo. Se hace a través de redes sociales y también entre los mismos comerciantes. Se piden montos entre $us 15.000 a 30.000.

Domingo, 10 de Febrero, 2019

La venta de puestos en mercados municipales y en los de usufructo es una práctica que no es para nada aislada. Según los dos casos a los que se hizo seguimiento: uno en el municipal Abasto, o también conocido como campesino y el otro en Los Pozos céntrico, el que está en usufructo, se hacen a través de transacciones de compra y venta. Dependiendo el mercado se ofertan puestos entre $us 15.000 a 30.000. Desde la Alcaldía enfatizan que en el Código de Procedimiento Penal se prohíbe la comercialización de bienes del Estado por parte de terceros. Sin embargo, hay publicaciones de ofertas tanto en redes sociales como carteles o también anuncios entre conocidos. Mientras que en los nuevos mercados persisten los reclamos, y aún no se conocen los resultados de las auditorías del censo, para la entrega de estos espacios.

Oferta en céntrico Los Pozos. En una página de ofertas de compra y venta, "Llave en Mano", se publicó "Caseta en anticrético, con opción a venta, hasta Dólares 15.000 en el moderno mercado Los Pozos", se agregan dos números de referencia. Al llamar, alguien que se identifica como Elías F. explica: "Nosotros tenemos toda la documentación (del puesto) de que pertenecemos a una cooperativa (la 11 de Diciembre)… se comunica a los dirigentes (la venta del puesto) y de ahí ya (lo ven) los que le están haciendo el saneamiento… porque a este mercado la Alcaldía todavía no les ha dado los papeles legales… Recién ahí lo van a poner a su nombre (al referirse al interesado en comprar).

Se coordina una hora de visita al puesto, asiste la esposa de Elías, quien se presenta como Blanca Ch., y lo primero que explica es, “aquí (en el céntrico Los Pozos), no se tiene papeles (de los puestos) inscritos en Derechos Reales. Recién van a entrar. Lo único que se hace para la compra es un contrato privado”. Se llega al puesto, es en el sector de ropa de niños. En el transcurso la ofertante aclara que ella también compró el puesto hace tres años y que en caso de hacerse la nueva transacción se entregará la anterior documentación como respaldo.

A continuación, se la acompaña a las oficinas de la cooperativa. Está uno de los dirigentes y en secretaría, ella dicta un número, a continuación le indican que tiene demora en algunos aportes mensuales. Mientras el dirigente de la cooperativa explica que la transacción se hace: por las mejoras del puesto, por el usufructo y por las acciones del comerciante en la cooperativa. Además, se debe cancelar un monto adicional para el cambio de nombre de beneficiario dentro de la misma asociación.

Se enfatiza que cada comerciante debe de contar con una patente por la actividad económica que realiza.

En el mercado Abasto. Esta vez a través de una publicación en un grupo de la red social Facebook se identifica la oferta de un puesto en el mercado municipal Abasto, en el sector Ichilo. En el texto que acompaña una imagen se lee, que la oferta es por anticrético o venta”. En esta ocasión se especifica que para la venta se pide $us. 20.000. Nuevamente se llama al número de contacto y se coordina una visita para consultar sobre la transacción del puesto, la comerciante que atiende, explica que la propietaria, Emilia Q. es de avanzada edad y ya no puede soportar la rutina que demanda el mercado. “Cuando se vende, el nuevo beneficiario se inscribe con la asociación. Y es él el nuevo beneficiario del usufructo”, sostiene.

La directora de este mercado municipal, Mirtha Pérez, enfatiza que no está permitido ni la venta ni alquiler ni anticrético de puestos ni en el mercado municipal ni en el de usufructo. Tampoco se permite que cada integrante de una pareja tenga un puesto y solo puede tener un hijo, un puesto adicional, en caso de que sea mayor de edad. Reconoce que sí recibió varias denuncias de venta de puestos de los mismos comerciantes pero que cuando se llama al dirigente la investigación no avanza. “A la fecha ninguna denuncia se pudo comprobar. Cuando se observa que es otra la persona que está vendiendo, se la llama y este dice “soy el primo, el sobrino, algún familiar”, siempre la gente busca la forma de desligarse”, afirma.

Harán relevamiento de datos. Se prevé en estas semanas hacer un relevamiento de datos de los beneficiarios de los puestos. La particularidad de este mercado es que no todos los puestos tienen las mismas medidas. “Estoy haciendo un trabajo de concienciar a la gente porque existen inquilinos. Hay gente que se está aprovechando de la situación. Hay gente que ha sido trasladada al Abasto mayorista y los que eran dueños acá (en el antiguo mercado) se quedaron y lo están alquilando. Estamos detectando estas irregularidades.

En estos casos corresponde la reversión”, remarcó. Aunque el primer paso es notificarlos, se estima que al menos son 100, pero indicó que ya están presentando justificación, una de ellas que el beneficiario sea un hijo mayor de 18 años.

De acuerdo a Pérez, una medida que ayudará más en la identificación de espacios es el cobro de patentes, pues el que use el puesto es el que debe cancelar por este.

En los tres mercados de esta zona en total son 2.200 puestos: de estos 1.380 son del mercado Campesino, es decir el municipal. En el sector de la cooperativa son 380, es decir el que corresponde al privado.

Se hace seguimiento a casos. La responsable de mercados del municipio, Eliana Oller, explica que ningún puesto en mercados, tanto en los nuevos como los en usufructo se pueden vender. “Hay denuncias de ventas, de negociado, pero hay instancias legales que están haciendo seguimiento”, insiste.

Oller indicó que se está haciendo la revisión de los contratos con estos mercados y en estos casos se está verificando que el que fue beneficiario sea el que lo use. “Muchos lo negocian, eso es un error porque lo que le da el municipio es gratuito. Pese a que ellos construyan el tinglado, la caseta. Igual porque el terreno es municipal”, enfatizó a tiempo de detallar que cuando se entregaron en usufructo se entregó un listado de beneficiarios por asociaciones y estos deben permanecer, el único justificativo de cambio es que el padre herede al hijo su puesto.

Agregó que en caso de comprobarse las ventas de puestos, se está viendo jurídicamente cómo se hará la reversión. “No se debe vender ningún puesto porque acaba el usufructo y si el gobierno municipal decide que se vuelva un mercado municipal se quedará así y usted que gastó el puesto no es suyo”, dice.

Solicitan informe al Ejecutivo. El concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, enfatizó que la propiedad de un mercado en usufructo sigue siendo municipal. “No se les da el derecho propietario, ni para vender, ni para alquilar. Nada”, dijo a tiempo de remarcar que lo que corresponde es que la alcaldía los revierta.

La concejal Rosario Schamisseddine enfatizó que el ejecutivo debería controlar que “no se dé el uso de mercancía a un espacio municipal” por lo que solicitará un informe.

Aún no se difundió auditoría

A mediados del año pasado se anunció que se realizaría una auditoría a la entrega de puestos en los nuevos mercados municipales, específicamente al censo. A la fecha no se difundieron los resultados.

Usufructos

Entre los mercados que están próximos a vencer su usufructo está Los Pozos, por lo que se anunció que se está haciendo una revisión en estos y anotando los que están con letrero de venta para realizar acciones.

Varias ofertas en Abasto Sur

En el mercado Abasto Sur, que es el privado, la venta de puestos incluso se anuncia con un letrero en cada lugar. En la planta alta, hay al menos 20 con este cartel. La mayoría del área de comedor.

'Está prohibido transferencia de bienes del estado'

Ante el Gobierno Municipal, ya no existe la figura de usufructo, ahora existe la figura jurídica de la concesión. Aquellos mercados que en años anteriores fueron entregados en usufructo ellos tienen por un tiempo determinado la asignación. Entonces, las mismas ordenanzas a través de las que se concedió este espacio, taxativamente ellos están prohibidos de transferir este derecho de uso y goce de bienes inmuebles municipales por una suma determinada. (ellos) no pueden lucrar con un bien municipal, es decir no lo pueden alquilar ni dar en anticrético y mucho menos vender. Así está establecido en el Código Civil en sus artículos 233 y 234. En estos casos, una vez conocida la situación o si existiera una denuncia o algo así en una forma taxativa las autoridades municipales deben proceder a la reversión para que pasen nuevamente a dominio municipal.