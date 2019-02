Innovación saludable

Industrialización de la coca Super Verde ofrece el 'Bolo Moderno'

Alternativa. Es una manera diferente de aprovechar los beneficios de la hoja de coca. El producto cuenta con varios sabores, es discreto y tiene un envase práctico.

Domingo, 10 de Febrero, 2019

Teamworkplus S.R.L. es la empresa que presenta a Bolivia y el mundo el producto Super Verde, una innovación creada y pensada en la población que practica el masticado de la hoja de coca, y para aquellos que quieran empezar haciéndolo de manera estética, sin perder los beneficios y potencialidades de la misma en su estado natural.

Concepción de la idea. La gerente comercial de Super Verde, Marlene Argote, explica que debido al consumo tradicional de hoja de coca en el país, pensó en crear una alternativa a la práctica milenaria, "Todo empezó cuando llegué a Bolivia, después de vivir muchos años en Suecia, quise estudiar a profundidad la coca como tal. Pudimos evidenciar en los estudios obtenidos que aún persistía el consumo tradicional, el mismo que venía desde los Incas y Tiahuanacotas. En base a eso planteamos la creación de una presentación novedosa e interesante de un consumo estético para ejecutivos, estudiantes, doctores, taxistas y las personas que les agrada practicar el acullico por las propiedades y beneficios que tiene la hoja de coca", mencionó.

Investigaciones. Luego de realizar el estudio de mercado, se enfocaron en una investigación a profundidad de la hoja de coca y la stevia, las cuales iban a ser utilizadas. "Desde Suecia se llevaba a cabo todo, la situación actual en la que se encontraba la coca y la stevia, las propiedades que tenía, todo eso y más nos llevó a trabajar la idea de que un producto presentado de una manera industrializada podría funcionar. Con todos los resultados sugerimos en Suecia que, unidas estas dos grandes hojas pueden ser aptas para sobrevivir en una situación de hambruna o una hecatombe mundial. Sin embargo, tropezamos con que ambas plantas son controladas y se encuentran aún penalizadas. Incluso es una propuesta a la FAO, para que sea la hoja de coca sea nombrada como un instrumento de seguridad alimentaria, por la cantidad de nutrientes que cuenta, y de esta manera pueda dejar de ser prohibida", expresó la propietaria,

Valor nutricional. La hoja de coca es muy rica en fibra. Refuerza la flora intestinal. Al ser muy rica en calcio ayuda en la prevención de la osteoporosis. Eficaz en el tratamiento de la obesidad. Aumenta la resistencia física. Es digestiva y diurética. La coca estimula la función respiratoria y combate el mal de altura. Previene la diarrea. Regula el metabolismo de carbohidratos. Ayuda a combatir artritis, reumas, etc. Ayuda en la eliminación de grasas.

Beneficios y propiedades. Según la señora Marlene, lo obtenido en estudios e investigaciones fue aplicado en las personas. Realizaron un proceso de transformación de la hoja y lo hicieron en sachets de medio gramo. "Hicimos la primera prueba enfocándonos en si podía ayudar a bajar de peso, escogimos a personas preguntándoles si querían ser parte de la investigación, ejecutamos el seguimiento y verificamos que una de las personas logró bajar 15 kilos en tres meses, con nuestros sachets sin ninguna clase de medicación. De igual forma con personas que tenían dolencias como migrañas, enfermedades como la diabetes, donde ayudó a controlar el azúcar en la sangre, bajar niveles de estrés en personas, disminuir el cansancio, eliminar el mal de altura, fueron algunas de las pruebas, de las cuales todas funcionaron de manera positiva", señaló.

Trabas. Teamworkplus S.R.L. ya tenía claro el producto, contaban con la planta industrializadora, materia prima, envases y demás implementos, salir al mercado y obtener los permisos del Senasag y el Ministerio de Salud fueron demorosos, "El proceso para estar legalmente en el mercado ha sido bastante demoroso por parte del Senasag se nos han puesto muchas trabas, eran ya tres años y no obteníamos los permisos. Por este motivo algunos emprendimientos no se lanzan, no sabemos el porqué de la demora, no entendemos si nos quieren cansar con tantas vueltas. Las autoridades deberían tomar el ejemplo de Chile, donde una empresa que es nueva y quiere entrar al mercado, los permisos los adquieren en solo 48 horas, porque tienen entendido que mientras más industrias hayan, mayor crecimiento del país. Iniciar con una empresa da ventajas, ofrece empleos, es un aparato que se mueve en la economía, en nuestro país debería ser menos burocrático el tema de licencias y permisos", enfatizó la titular de Super Verde.

Proceso. Para obtener la presentación inician con la selección de hojas de coca en Los Yungas, en el mismo lugar son sometidas a procesos de esterilización antes de procesarlas en su planta industrializadora, la misma que cuenta con altos estándares de calidad y los permisos y certificaciones pertinentes. Las hojas de stevia igual son minuciosamente elegidas en Tarija o Santa Cruz. Una vez en la planta son molidas y mezcladas bajo la supervisión de especialistas en nutrición, luego pasan a envasarse en los sachets, los mismos que son diferentes a las bolsitas de té y llegan desde Europa. Una vez envasados y sellados pasan por un sistema de rayos UV para comprobar la calidad del producto.

Calidad del producto. La emprendedora en más de una ocasión explicó que fueron muchos los años de trabajo para lograr una presentación impecable, todo ha sido perfectamente estudiado desde el envase que tiene una forma redonda, el peso y tamaño de los sachets y las envolturas, "El sachet es específico, ya que es sublingual, no es de la misma calidad de una bolsita de té, buscamos traer desde Europa porque las que se utilizan para el te son de China. Estas bolsitas pueden ser utilizadas en infusión, eso sí lleva más tiempo, puesto que el material es resistente. El tamaño y la colocación en un lado de la boca tienen un porqué, se debe a que hay una glándula en el interior de la boca entre la mejilla y la encía, es así que se absorben todos los nutrientes directamente al cuerpo", aseguró.

Lanzamiento y aceptación. Super Verde, viene en dos líneas de producto “Coca stevia” y el “Bolo moderno”. dentro de estas se desprenden sabores como hojas de coca con sabor a chocolate, uva, limón, cherry (cereza), frutilla, canela, banana (plátano), café y el llamado “Bolo moderno” que mezcla hojas con bicarbonato de sodio “bico” stevia, café y chocolate. Además que vienen en sachets de medio gramo, un gramo y en minisachets de 16 mgrs. "La aceptación ha sido buena; sin embargo, la gente no creía, muchos pensaban que se trataba de una broma, lanzamos una publicidad que tenía los números de contactos y llamaban a preguntar si era real esto, a raíz de ello llegaban al showroom y se quedaban asombrados al ver los productos, e incluso decían que los envases parecían ungüentos. Hasta hoy existen dudas, vienen y llevan el producto para probar, ha sido un año de educar a las personas , movernos en redes sociales, y cuidar la marca", finalizó la empresaria que busca extenderse a todo el país.

Contactos. Super Verde cuenta con un showroom ubicado en el 3er anillo externo a cuadra y media de la radial 27. Telf. 75699918.

