Médicos del país se reunieron

Proponen una nueva Ley de Salud

Debate. Sugieren generar impuestos a la hoja de coca, bebidas y cigarrillos, para financiar enfermedades como el cáncer.

Domingo, 10 de Febrero, 2019

Ref. Fotografia: Reunión. La mesa de diálogo duró apenas unos 30 minutos.

Unos 30 a 45 minutos duró el encuentro del Colegio Médico de Bolivia con el Ministerio de Salud y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, para tratar por tiempo y materia las observaciones al proyecto del Sistema Único de Salud (SUS). Los médicos del país, si bien no se oponen a la aplicación de la salud gratuita desde el 1 de marzo, tiene una nueva propuesta, la cual será dada a conocer al pueblo boliviano el lunes 11 de febrero. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, explicó que el nuevo Sistema Boliviano de Salud que proponen consiste en varios aspectos, como la mejora de infraestructura, fortaleciendo a la red de hospitales, especialistas en salud, mejora de equipos y los casos de negligencia médica. Entre sus propuestas que darán a conocer mañana lunes denominada Sistema Boliviano de Salud, garantizan la atención gratuita de salud en Bolivia. Larrea, explicó que uno de los puntos de la proposición es generar impuestos a la hoja de coca, bebidas y cigarrillos, para financiar enfermedades como el cáncer. "De manera unánime y a nivel nacional, hemos decidido como profesionales en salud, no ser parte de esa Ley (475), porque le miente al pueblo boliviano, es electoralista y demagógica. Por lo tanto, los profesionales tenemos una nueva propuesta de un nuevo modelo del Sistema Boliviano de Salud (SBS)", dijo Larrea en entrevista con el portal Urgentebo.

Pedidos del 10 por ciento. Consultado sobre cómo pretende aplicar financieramente la normativa, el presidente del Colegio Médico de La Paz dijo que es el mismo gobierno, a través del Ministerio de Economía, que debe disponer un 10% del Producto Interno Bruto (PIB).

Y para las enfermedades catastróficas lo que se debe hacer es generar un impuesto a las bebidas dulces, los cigarrillos y hasta indicó se debe imponer un impuesto a la hoja de coca.

"Se tiene que hacer un colchón financiero para las enfermedades catastróficas como: el cáncer, las enfermedades renales que son costosas y lo que se plantea es que sea subvencionado o un colchón financiero", subrayó el galeno. Asimismo dejó en claro que el diálogo con el Ministerio de Salud no está roto.

Por su parte, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó que el Colegio Médico de Bolivia haya dilatado el tratamiento de la Ley 475, y ahora, haber realizado una nueva propuesta cuando en lo que se quedó era en tratar las observaciones al SUS. "Lamentamos que se dio de esta manera recibir estas observaciones, no concordamos con muchas de ellas, pero no son observaciones a la Ley, son temas financieros", dijo Montaño en conferencia de prensa. Los médicos expresaron que el diálogo continúa abierto y no está cerrado.

