Sin solución, el 'juqueo' reina en Huanuni

Situación. El ministerio de Minería anunció un plan integral de seguridad Policial-Militar.

Domingo, 10 de Febrero, 2019

La Empresa Minera Huanuni invirtió en 11 años, desde la gestión 2008, 69,95 millones de bolivianos en seguridad para combatir el juqueo o robo de mineral; sin embargo, esta actividad ilícita en lugar de reducir fue en aumento.

Inversión. La empresa estatal firmó contratos con efectivos de la policía, miembros del Ejército, pagó a una empresa de seguridad privada, además de contar con la vigilancia de un grupo de trabajadores mineros. Hizo una inversión promedio por año de 6,3 millones de bolivianos, sin resultados.

Para el expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Héctor Córdova, que pese a mayores efectivos de seguridad continúe el juqueo y vaya en aumento, refleja que existen grados de complicidad entre trabajadores, custodios y ladrones de mineral.

Protección. Para Córdova, se requiere de una buena organización, ya que hablar de seguridad "no es solo aumentar el número de efectivos, sino sobre todo la estrategia para combatir este flagelo" del juqueo. Por la complicidad de efectivos de la Policía en el robo de mineral, el entonces gerente de Huanuni, Guillermo Dalence, en agosto de 2018 decidió no renovar el contrato y apostó, junto al Ministerio de Minería, por el Ejército, para mediante un plan integral de seguridad reducir el juqueo. Unos meses después los militares abandonaron Huanuni al no contar la empresa con el presupuesto y al aumentar el juqueo.

La empresa recurrió nuevamente a la Policía para aplicar el mismo plan integral planeado con el Ejército, pero tampoco fue concretado y lo efectivos abandonaron la empresa el 1 de enero de este año.

