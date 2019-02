Factor más importante que el modelo operativo

Cultura empresarial y su ineficiente aplicación

Fines. Sanguino señala que toda compañía debe solventar su desarrollo y funcionamiento sobre las bases de la 'disciplina, liderazgo y competitividad'.

Domingo, 10 de Febrero, 2019

En Bolivia, tan solo el 5% de las 296.791 firmas registradas en Fundempresa hasta el 2018 son consideradas grandes, datos que reflejan un bajo crecimiento económico en las compañías establecidas dentro del país.

Cultura empresarial. Según Ruddy Sanguino, director de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), el principal problema que detiene el desarrollo de estas es la mala cultura empresarial que aplican, tanto el líder como el trabajador que forma parte de la marca.

Indicó que la buena compatibilidad de los valores y fines que tengan la empresa y el trabajador, resulta un paso importante para mejorar el funcionamiento y crecimiento de la firma.

“El trabajador debe hablar el mismo idioma de la empresa. La cultura se trata de eso, del comportamiento de las personas con respecto a la actividad que realizan. Por ejemplo, si la marca te pide que realices tu trabajo con calidad, así debes hacerlo. Si no lo cumples, entonces no aportas y no te incluyes en la cultura. Caso muy común en las compañías”, expresó Sanguino.

Además, subrayó que la “actitud y el liderazgo” suma bastante a la empresa, puesto que el trabajador debe manejar y sobrellevar la presión y el estrés constante en que se somete al formar parte de una de ellas.

“Una persona que sepa hacer las cosas pero tenga una actitud negativa, no aporta. Una persona que no sepa hacer las cosas y tenga una actitud positiva es diferente, porque yo le puedo capacitar, pero la actitud negativa no se lo puedo cambiar”, dijo Sanguino.

De la misma forma, señaló que en la base de toda cultura debe estar siempre la “competitividad, disciplina, orden y el trabajo grupal”, debido a que son los pilares fundamentales para proporcionar ideas e innovar, los cuales, vienen a ser los requisitos indispensables para empezar a competir con las grandes empresas.

“Tengo que hacer cosas diferentes y eso tiene que traducirse en la empresa. No se olvide que ya no compite solo en el mercado, sino con empresas nacionales e internacionales. Por ejemplo, si no hubiera competidores entre los teléfonos, estuviéramos con los ladrillos de antes”, agregó Sanguino.

Con relación a lo mencionado, detalló que la falta de industrias competitivas en el país detienen el crecimiento de las empresas, debido a que los pocos jugadores que se encuentran en la cancha usan la misma estrategia y cultura, lo que provoca que los productos a estrenarse siempre sean los mismos o copia del rival, sin intentar hacer algo diferente o innovador.

Incluso mencionó a Facebook, Google y Twitter como ejemplo de lo que expresa, indicando que si a uno de ellos no les hubiera superado otra marca, tal vez no serían las redes sociales o plataformas más buscadas en el mundo.

Por otra parte, expresó que la formación de los profesionales debe ser trabajado desde muy temprana edad, puesto que es la raíz para que una empresa adopte una cultura de triunfo o fracaso.

Señaló que esa tarea debe iniciar en la familia, desde los desafíos que los propios padres deben imponer a sus hijos, dejando atrás la sobreprotección y el cuidado excesivo al ser los más pequeños de la casa.

"Tenemos una cultura empresarial relativamente baja, porque desde pequeños no estamos acostumbrados a competir. ¿Qué hacemos nosotros con los niños?, no hagas esto, no corras con tu amigo; siempre le estamos poniendo límites. Mientras que en los países desarrollados ¡Corré, hacé, competí, gritá!, es diferente, le estamos abriendo oportunidades y esas personas desde muy temprana edad empiezan a desarrollar sentidos de competencia", dijo Sanguino.

Con respecto a lo citado, manifestó que todas las habilidades adquiridas en la familia, colegio y en la universidad, influirá en el desempeño del profesional a la hora de cumplir con sus funciones y entrar a la etapa de producción.

"Para ser el gerente de una gran empresa uno primero debe gestionar sus propios recursos. En Estados Unidos los padres le dan su mesada a los hijos desde el colegio para que ellos lo administren; si en un día se lo gastó, él verá qué hacer en los otros veintinueve días. Pero que pasa aquí, cada vez que el niño necesita dinero, extiende la mano y el papá se lo resuelve; lo gasta todo y al día siguiente se repite la historia", dijo Sanguino.

Expresó que mientras no haya un cambio de perspectiva en las personas, es difícil hablar de una cultura empresarial eficiente, debido a la mala costumbre adoptado tanto por el trabajador como la empresa.

Dificultades. Por su parte, Ingrid Mendoza, directora del área de Relaciones Públicas de la Cámara de Exportadores (Cadex), indicó que en las empresas existen un sin límites de dificultades que afectan el desarrollo e implementación de una adecuada cultura, los cuales, no dan seguridad laboral al trabajador, por tanto no puede adecuarse a ellas.

"Se ha encontrado modalidades de contratación de tres meses y luego estás fuera. Es imposible que una persona en ese tiempo aporte algo a la empresa. Por ejemplo, en Norteamericana o en los países desarrollados lo primero que hacen es capacitar a su personal porque saben que en un futuro los van a necesitar. Entonces esa garantía del trabajador le da seguridad para desarrollarse de forma eficiente", dijo Mendoza.

Asimismo, señaló que la cerrada cultura empresarial boliviana se debe en varios casos a la exclusión de las personas emprendedoras de la esfera de los grandes ejecutivos. Argumentó que en la actualidad sigue importando las relaciones en sociedad, porque si bien solo se necesita personal y capital para poner en marcha un negocio, es importante tener la capacidad para acceder al mercado financiero.

“La creación de nuevas empresas se ve afectado por esta cultura. No debemos olvidar que si las personas no tienen el apoyo para emprender no darán el salto y las empresas necesitamos para crecer y colaborarnos unos entre otros en los negocios", dijo Mendoza.

Por último, expuso que la sociedad tiene una cultura muy negativa, debido a que no está acostumbrada al fracaso a la hora de establecer una compañía, siendo que el triunfo viene después de varias caídas.

“Si la sociedad no está mentalizada que las empresas en los primeros momentos tiene que fracasar, la gente se arriesgará menos y eso se traducirá en una sociedad poco dinámica en su creatividad", finalizó Mendoza.

Países que se destacan a nivel mundial en el área empresarial

Según Ruddy Sanguino, el tipo de cultura empresarial depende de las condiciones donde se ubica la firma, cuyo objetivo es apostar por los empleados para proporcionarles un ambiente estable donde puedan cumplir con sus funciones de la mejor forma posible.

De acuerdo con la plataforma Entrepreneur, las empresas que se destacan por su cultura bastante acertada y que se refleja en su éxito están:

1. Facebook. Compañía que ha tenido un crecimiento masivo y que tiene una cultura laboral única. Ofrece como otras empresas, la opción de comprar acciones en la empresa, oficinas abiertas, lavandería, comunicación abierta, una atmósfera que impulsa el crecimiento personal, aprendizaje y otros grandes beneficios.

2. Google. Ha sido sinónimo de una buena cultura corporativa, la empresa incluye a los trabajadores ofreciéndoles mejores sueldos, grandes bonos y oportunidades de crecimiento, sin embargo, el ambiente dentro de la compañía puede ser sumamente competitivo. Contratar a los mejores y esperar que siempre entreguen resultados destacados puede ser muy estresante.

3. ADOBE. Los productos de esta firma son sinónimos de creatividad y al darles libertad a sus colaboradores les permite tener una mente abierta.

