Quiroga admite que no instruyó seguridad especial al TED para evitar confrontación

La víspera, una marcha de universitarios terminó con el ataque y la quema del Sereci. Los movilizados denunciaron la presencia de infiltrados del partido de Gobierno

Miércoles, 12 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga. Foto: RRSS

El viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, admitió que no se instruyó ningún dispositivo especial de seguridad para el Tribunal Electoral Departamental (TED) y el Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Santa Cruz para evitar confrontación con los universitarios movilizados, que además dijeron que la marcha sería pacífica.



"No se ha instruido la verdad un dispositivo especial, primero porque han anunciado una movilización pacífica las universidades públicas y privadas que estaban saliendo en la supuesta defensa de la democracia; segundo porque estamos evitando cualquier confrontación, estamos hablando de una movilización que tenía más de 4.000 personas que están buscando confrontación, heridos, sangre, y no vamos a caer en ese juego", apuntó.



La víspera, una marcha de universitarios terminó con el ataque y la quema del Sereci. Los movilizados denunciaron la presencia de infiltrados del partido de Gobierno.



Quiroga descartó esa posibilidad y acusó a las plataformas ciudadanas de los hechos sin existir una investigación. La versión de la infiltración se afianza con la difusión de un video donde se ve un hombre con la polera del 21F subir a una moto policial.



"Las convocatorias que están realizando líderes de oposición han convertido al 21F en un grupo, en una turba de delincuentes que están tomando instituciones que están en una escalada de violencia en nuestro país", manifestó la autoridad.



Quiroga habló de seis detenidos, pero no pudo establecer a qué plataforma pertenecen, sin son universitarios o pagados por la oposición.



"Quiénes han sido los que han convocado a estas marchas, quiénes están llamando a la desobediencia civil, líderes de la oposición, estos opositores lo que están haciendo es confrontar, están pagando incluso a grupos de vándalos (...), pero eso saldrá de las investigaciones", apuntó.