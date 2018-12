Santa Cruz

Liberan a uno de los detenidos acusados de causar destrozos en Entel y en el SIN

Cinco jóvenes tienen audiencia cautelar en Los Lotes por daños al Estado, asociación delictuosa y robo agravado

El activista Róger Martínez y el vicerrector de la Universidad Estatal, Osvaldo Ulloa informaron respectivamente desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el cese de arresto para un menor de edad que se encontraba detenido junto a cinco jóvenes acusados de causar destrozos en oficinas del Estado.

El comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles, informó más temprano que había seis detenidos por los destrozos registrados anoche en Entel y en las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales de la capital cruceña.

Las seis personas permanecen detenidas en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acusadas de haber participado en los destrozos de instituciones del Estado, que se registró cuando se desarrollaba la marcha convocada en defensa del 21F por universitarios.

Ante las críticas sobre la actuación de la Policía, Siles confirmó que habían 12 policías en el TED pero que por resguardar sus vidas y su integridad física estaban adentro. "Tuvieron que utilizar gases en aerosol para evitar que ingresen estos vándalos", dijo Alfonso Siles a la red Unitel.

Siles manifestó que los policías no reaccionaron para no "entrar en el juego", y que no se dará motivos para responder a una provocación, como ocurrió en Paila.

"Querían una excusa, querían provocar, dijeron que era una marcha pacífica", dijo la autoridad.

Sobre el video en el que se ve a un hombre con la polera del 21F subirse a una moto de la policía en Santa Cruz, durante los hechos de violencia, Siles manifestó que el policía de la moto solo ayudó a un presunto huelguista a llegar a su vehículo.

"Si hay la duda de que es un infiltrado le pido al ciudadano que aparezca", dijo.

En las imágenes el supuesto activista sube al motorizado que es conducido por un policía y lo hace delante de un contingente de efectivos que llega a inmediaciones del lugar del incendio. El hombre con la polera del 21F se comporta con familiaridad y le habla al oído al policía que conduce la moto.

El hombre, identificado como Gary Gonzales declaró a Unitel que tenía que resguardar cosas de valor de las carpas de los huelguistas.

La marcha de los estudiantes universitarios de Santa Cruz, en contra de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, terminó anoche en hechos de violencia con la quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental (TED) y los destrozos ocasionados a las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales y Entel.