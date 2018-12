Policía alertó al TED por posible violencia pero no resguardó la seguridad del edificio

La presidenta del TED en Santa Cruz, Sandra Ketells pedirá un informe a la policía de los hechos y del por qué no se resguardo el edificio, cuando se alertó de la movilización

Miércoles, 12 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Momento en que se incendia el edificio del Sereci. Foto: Captura de pantalla.

A las 16.00 la policía alertó al Tribunal Electoral Departamental en Santa Cruz de que la marcha podía tornarse violenta, por lo que la presidenta Sandra Ketells instruyó la evacuación de todo el personal, sin embargo la policía no reforzó con un contingente de efectivos la seguridad del edificio.



"La policía si, si, nos dio la alerta como a las 4 de la tarde que era mejor que la gente se retirara, porque las cosas podían tornarse violentas", declaró la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) en Santa Cruz, Sandra Ketells a ANF.



¿La policía les alerta, pero no refuerza la zona?, se le consultó a la autoridad a lo que respondió: "Es correcto, aparentemente no refuerza la zona", sostuvo.



Consultada ¿si no hubiera sido necesario que la policía acordone toda la zona para preservar el edificio en su integridad?, Ketells respondió: "Totalmente, totalmente, es un tema que está en discusión. Se va a solicitar un informe al comandante de la Policía, porque es importante saber qué pasó exactamente".



Comentó que no llamaron a la policía porque estuvieron en permanente contacto con el coronel Miranda, toda vez que fueron alertados a las 16.00 y a las 17.00 la gente fue evacuada, más aún cuando el edificio estuvo sitiado desde hace varios días, por lo que esperaban que se tomen las medidas de seguridad necesarias.



"Teníamos un coronel Miranda, el comandante, estábamos en permanente en contacto con ellos, no se olvide que el TED estaba sitiado hace varios días, entonces con relación a los universitarios no hizo falta que hablemos, excepto la alerta que nos da la policía como a las 16.00 y la gente se retira a las 17.00", explica.



Ketells sostuvo que la medida fue acertada, porque en este momento se estaría lamentando posibles pérdidas de vidas, toda vez que un grupo de personas encapuchadas atacó de manera violenta destrozó y quemó la infraestructura del Sereci y en parte el TED.



La autoridad precisó que había al menos 20 policías al interior de la entrada principal del TED, pero la infraestructura del Sereci estaba totalmente desprotegida. "Los vándalos entraron por el Sereci (...) hay una reja no muy alta y entraron por esas rejas, quemaron con gasolina, (con) esas bombas molotov, entraron por esa zona donde no había policía".



En relación al supuesto activista con una polera del 21F que se sube a una moto policial tras los ataques al Sereci, la presidenta del TED dijo desconocer el video, no obstante solicitará un informe completo de los hechos.



El TED ya sentó denuncia ante la Fiscalía



La autoridad expresó su preocupación por los hechos vandálicos que llegaron a un límite insospechado, porque los ataques violentos dejaron al Sereci "totalmente inutilizado".



"El TED también ha sufrido serios daños, ya hemos sentado la denuncia ante la fiscalía para las investigaciones para que se dé con los responsables", sostuvo.



Ketells dijo que no es posible una estimación de los daños, pero que el seguro realiza un peritaje de los daños y las pérdidas materiales. "No podemos entender como se desbordaron los hechos, es una pena finalmente es un patrimonio de este pueblo, definitivamente los vándalos no han pensando en esta situación".