Hombre con polera del 21F que subió a moto policial: Tenía que resguardar las cosas de valor de los huelguistas

Miércoles, 12 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Foto: Captura de Pantalla.

Un video en el que se ve a un hombre con la polera del 21F subirse a una moto de la policía en Santa Cruz, tras los hechos violentos que terminaron con la quema de las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) genera susceptibilidad en la población. Sin embargo el hombre dijo que pidió ayuda al policía para que lo dejen pasar y pueda recoger objetos de valor que había en las carpas.



El supuesto activista sube al motorizado que es conducido por un policía y lo hace delante de un contingente de efectivos que llega a inmediaciones del lugar del incendio. El hombre de corte militar con la polera del 21F se comporta con familiaridad y le habla al oído al policía que conduce la moto.

El hombre contó a Unitel que "tenía que resguardar varias cosas que tenían los huelguistas, especialmente las mujeres, teníamos cosas de valor dentro de la huelga. Lo único que pude hacer fue entrar y hablar con los policías para que me dejen pasar pero como estaba todo negro, lleno de humo, el policía me dijo 'mejor yo te llevo para que no te intoxiques'". "Cuando llegue a las carpas, saque las cosas y salí afuera", dijo

Así mismo añadió que la policía se fue del TED a las 15.00, "abandonaron todo, no había ni siquiera funcionarios públicos, nos dejaron ahí en la huelga solos"



La dirigencia de las plataformas ciudadanas y líderes de oposición denunciaron la acción de infiltrados de parte del Gobierno, ya que los seis activistas que realizaban una huelga de hambre en inmediaciones fueron atacados minutos antes a la quema del TED.



Tampoco había en el lugar el suficiente resguardo policial, pese a que la marcha de universitarios estaba anunciada con días de anticipación. El gobierno argumenta que fue para evitar la confrontación.



Grupos de desconocidos también atacaron y causaron destrozos a una sede de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).



El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, acusó a los políticos opositores de impulsar los disturbios y negó la presencia de infiltrados del Movimiento al Socialismo (MAS) dentro de la movilización de los universitarios.



"Queremos lamentar las actitudes vandálicas por parte de políticos opositores que han presentado su verdadera cara y han mostrando lo que están planificando, lo que están queriendo realizar, (es decir) la toma de instituciones", afirmó la autoridad gubernamental el martes por la noche.