No se cumplieron las expectativas

Cañeros en emergencia sugieren mezclar 7% de etanol y no 12%

Contexto. El sector está preocupado por los bajos ingresos obtenido por el biocombustible.

Miércoles, 12 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Asamblea. Todos los cañeros a nivel nacional se reunieron de emergencia en el municipio de Montero.

La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia (Concabol), se declaró en estado de emergencia, por los bajos ingresos que tienen por el Etanol. En ese sentido, piden que la mezcla del alcohol anhidro con la gasolina especial sea entre un 7 a 8 por ciento y no de 12%, para que se pueda generar mayor demanda del biocombustible por parte de YPFB y de los consumidores ya que no se alteraría el precio final.

Ven un consumo insuficiente. Óscar Alberto Arnez, presidente de Concabol, indicó que el consumo de 80 millones de litros en la primera etapa como se anunció no es suficiente, toda vez que esa cantidad no llega ni a un 12% de la producción de caña, es por ello que si se disminuye el porcentaje en la mezcla se venderá al mismo precio que se comercializa la gasolina especial y habrá mayor demanda del alcohol anhidro.

“Instamos al Gobierno, al Ministerio de Hidrocarburos para que pueda agilizar la logística para que pueda ocupar la mayor cantidad de litros de alcohol para poder hacer que nosotros tengamos réditos de esa participación”, aseveró.

No se cumplen las expectativas. El productor cañero indicó que cuando se inició con el proyecto del etanol se crearon muchas expectativas que hasta ahora no se han cumplido. “Se creó una expectativa falsa hasta el momento, porque no hay réditos todavía de eso, no tenemos participación como sector cañero, ni siquiera conocimiento de los convenios o contratos que se hayan hecho directamente con el Gobierno e ingenios, esa es la preocupación del cañero, se crea una desconfianza en el tema real de las negociaciones”, dijo Arnez, a tiempo de agregar que no hay diferencia de ganancias entre este año y los anteriores, todo sigue igual. “Se ha hecho inversiones, al menos este año se ha ampliado y se ha hecho más esfuerzos de utilizar fertilizantes como en el caso de la urea, nos hemos endeudado, para poder tener producción para el siguiente año porque según la expectativa que se había creado, la demanda iba hacer entre un 30 a 40 por ciento más”, explicó.

Hay variaciones en el proyecto inicial. Por su parte Ángel Rivas, asesor de la Unión de Cañeros Unagro, indicó que el proyecto inicial ha sufrido algunas variaciones y no se ha cumplido con las expectativas, ya que los volúmenes que se han comercializado hasta el momento son muy bajos por lo que no se ven los ingresos. “La población puede pensar que estamos en nuestro mejor momento, pero no es así, por la iliquidez que hay en el sector”, dijo Rivas, a tiempo de agregar que como cañeros se sienten frustrados, por lo que necesitan reencaminar el proyecto para obtener ganancias ya que en estos momentos no cuentan con ganancias.

9 Puntos

tiene la resolución final de la asamblea realizada ayer en Montero.