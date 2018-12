Portafolio

Experto considera que el aeropuerto de Viru Viru debe modernizarse antes de ser un hub

A dos años y ochos meses desde que la empresa china Beijin Urban se adjudicara la construcción del Hub de Viru Viru, el especialista en construcción aeroportuaria evalúa el potencia del aeropuerto de Santa Cruz y cómo debería encararse el ansiado proyecto.

Martes, 11 de Diciembre, 2018

El aeropuerto de Viru Viru con una afluencia de más de 1,8 millones de pasajeros al año, tiene potencial de convertirse en un hub, pero antes debe ampliar sus instalaciones aeroportuarias y modernizar su sistema de seguridad y de servicios, afirmó el experto y diseñador de infraestructura aeronáutica , Daniel Navajas.



Navajas recordó que el proyecto de licitación consistía en construir una pista más, pero no se justifica por la cantidad de operaciones, para que esta pista esté saturada tiene que haber una operación de aterrizaje y despegue por lo menos cada minuto.



En su calidad de especialista recomendó la ampliación y modernización del aeropuerto, que pasa por ampliar la plataforma, ampliar la terminal y modernizar el sistema de tratamiento de equipajes automatizado, así como el incremento de los niveles de seguridad que no permita el transporte de armas, líquidos y cocaína. "El sistema actual de seguridad no es vulnerable, pero no es suficiente", dijo.



El concepto de hub hace cuatro años -dijo Navajas- era que una línea aérea se apropiaba del aeropuerto y ponía su centro de operaciones, significaba que ponía todas sus aeronaves y las distribuía, ya sean pequeñas o grandes. "Ahora ha cambiado el concepto de hub aeroportuario que es aquel que brinda conectividad", aseguró.



Navajas recordó que el año 2013 hubo una reunión de los miembros de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en la cual se pedía proyectos de los países comprometidos, fue cuando Bolivia ofreció el hub de Viru Viru para carga en sus inicios, para luego plantear un hub de carga y pasajeros.



"La construcción de un hub no necesariamente pasa por la infraestructura que si es importante, pasa por una política. Para que una línea aérea piense que un aeropuerto puede ser un hub o centro de operaciones debe tener precios bajos, servicios buenos, infraestructura buena, ubicación y conectividad", señaló.



Si un aeropuerto ofrece todas esas bondades -dijo el especialista- puede convertirse en hub. "El concepto de que primero es la infraestructura y después recién se convertirá en un hub no es tanto así, el aeropuerto puede construirse y recién en diez años se puede convertir en hub", dijo.



En ese contexto afirmó que el aeropuerto de Trinidad por ejemplo es un hub aeroportuario porque distribuye no solo los aviones de vuelo comercial, sino también las avionetas que se dirigen a las haciendas o a los poblados que no cuentan con carreteras o no son utilizables durante la época de lluvias.



"Dentro de ese concepto un hub de carga no es aquel que tiene mejor infraestructura, que desde luego debe cumplir con la reglamentación y contar con buena infraestructura, sino es el que ofrece un servicio de conectividad", dijo.



Al referirse a Boliviana de Aviación (BOA) dijo que el aeropuerto de Cochabamba es su hub de la aerolínea estatal porque se constituye en su centro de operaciones. "Con ese concepto pasó al IIRSA el proyecto de Viru Viru que debía ser en un inicio un hub de carga, pero para eso el aeropuerto -que si cumple con la reglamentación- debería ser ampliado, no solo modernizado en su infraestructura, sino también en equipamiento", señaló.



"El hub es un aeropuerto que recibe o despacha aeronaves o pasajeros para trasladar de aviones grandes a pequeños o viceversa. De la misma manera la carga puede ser punto final o desde el cual sale la carga (...). Un pasajero que llega de Alemania y quiere ir a Argentina pasa por el hub de Madrid, ese es el concepto del hub", indicó.



Por lo general dijo que un hub aeroportuario mueve a 5 millones de pasajeros al año, pero la última estadística de la Autoridad de Telecomunicaciones ATT indica que la cantidad de pasajeros el año 2017 fue de 1,8 millones.



El IIRSA dio su apoyo a Bolivia para construir el hub de Viru Viru entre los proyectos prioritarios para la región, pero posteriormente el Ministerio de Obras Públicas licitó el proyecto, en dos tuvo problemas y en la tercera se adjudicó la empresa china Beijing y después de adjudicarse por 300 millones de dólares, se anuló el contrato.



En este momento el aeropuerto de Viru Viru reúne las condiciones para ser un hub efectivo, en temas de infraestructura reúne, en temas de asistencia al pasajero puede que necesite optimizar todos sus equipos, no tiene un sistema de tratamiento de equipajes automático, que en muchos lados se utiliza por la cantidad de pasajeros.



Por lo general el hub de carga maneja un hub comercial, hablamos de más de 5 millones de pasajeros, la última estadística de la ATT indica que la cantidad de pasajeros de 2017 es de 1,8 millones de pasajeros en Viru Viru que podría convertirse en hub de pasajeros, pero requiere de infraestructura y servicios.



