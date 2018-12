El lunes se sortea la Copa Libertadores y la Sudamericana 2019

Por ahora, Wilstermann y The Strongest son los clasificados bolivianos para la Libertadores; San José para la Sudamericana

Martes, 11 de Diciembre, 2018

Este domingo finalizó la Copa Libertadores 2018 y ya se visualiza la edición 2019. El próximo lunes 17 se realizará tanto el sorteo de la Libertadores como el de la Copa Sudamericana.



La Confederación Sudamericana de Fútbol informó que a las 20.30 horas de Paraguay (19:30, hora boliviana) se hará el evento, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, que involucra a los dos principales certámenes de clubes del continente.



La Libertadores contará con 47 equipos en competencia y Bolivia tendrá a cuatro representantes, por ahora, los únicos confirmados son Wilstermann (Bolivia 1) y The Strongest (Bolivia 4).



Los restantes saldrán del torneo Clausura, que está a dos fechas de su final.



Por primera vez, ambas competencias tendrán una final única, la Libertadores en Santiago de Chile y la Sudamericana en Lima (Perú).



Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2019



Argentina (6 cupos+ River campeón Libertadores 2018)



River Plate (Argentina 1)



Boca Juniors (Argentina 2)



Godoy Cruz (Argentina 3)



Rosario Central (Argentina 4)







San Lorenzo (Argentina 5)



Huracán (Argentina 6)



Talleres (Argentina 7)



Bolivia (4 cupos)



Jorge Wilstermann (Bolivia 1)



The Strongest



Brasil (7 cupos)



Palmeiras (Brasil 1)



Cruzeiro (Brasil 2)



Flamengo



Internacional



Gremio



Sao Paulo



Atlético Mineiro



Chile (4 cupos)



Universidad Católica (Chile 1)



Universidad de Concepción (Chile 2)



Universidad de Chile (Chile 3)



Palestino (Chile 4)



Colombia (4 cupos)



Deportes Tolima



Atlético Nacional



Independiente de Medellín



Junior



Ecuador (4 cupos)



Liga de Quito



Emelec



Barcelona (Ecuador 3)



Delfín (Ecuador 4)



Paraguay (4 cupos)



Olimpia (Paraguay 1)



Cerro Porteño (Paraguay 2)



Libertad (Paraguay 3)



Nacional (Paraguay 4)



Perú (4 cupos)



Sporting Cristal



Alianza Lima



Melgar (Perú 3)



Real Garcilaso (Perú 4)



Uruguay (4 cupos)



Peñarol (Uruguay 1)



Nacional (Uruguay 2)



Danubio (Uruguay 3)



Defensor Sporting (Uruguay 4)



Venezuela (4 cupos)



Zamora (Venezuela 1)



Deportivo Lara (Venezuela 2)



Caracas (Venezuela 3)



Deportivo La Guaira (Venezuela 4)







Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2019



Argentina (6 cupos)



Independiente (Argentina 1)



Racing (Argentina 2)



Defensa y Justicia (Argentina 3)



Unión (Argentina 4)



Colón (Argentina 5)



Argentinos Juniors (Argentina 5)



Bolivia (4 cupos)



San José (puede pasar a la Libertadores si es campeón o subcampeón del torneo boliviano)



Guabirá (Bolivia 4)



Brasil (6 cupos)



Botafogo



Santos



Bahia



Fluminense



Corinthians



Atlético Paranaense (puede pasar a la Libertadores si campeón de la Sudamericana 2018)



Chile (4 cupos)



Deportes Antofagasta (Chile 1)



Colo Colo (Chile 2)



Unión La Calera (Chile 3)



Unión Española (Chile 4)



Colombia (4 cupos)



La Equidad



Rionegro Águilas



Deportivo Cali



Once Caldas (puede pasar a la Libertadores si Junior gana la Copa Sudamericana 2018)



Ecuador (4 cupos)



Universidad Católica (Ecuador 1)



Macará (Ecuador 2)



Independiente del Valle (Ecuador 3)



Paraguay (4 cupos)



Sol de América (Paraguay 1)



Independiente (Paraguay 2)



Deportivo Santaní (Paraguay 3)



Guaraní (Paraguay 4)



Perú (4 cupos)



Deportivo Municipal (Perú 1)



Sport Huancayo (Perú 2)



UTC Cajamarca (Perú 3)



Binacional (Perú 4)



Uruguay (4 cupos)



Cerro (Uruguay 1)



Liverpool (Uruguay 2)



Montevideo Wanderers (Uruguay 3)



River Plate (Uruguay 4)



Venezuela



Zulia (Venezuela 1)



Mineros de Guayana (Venezuela 2)



Monagas (Venezuela 3)



Estudiantes de Mérida (Venezuela 4)