Por Ley de restricción a mercados y clausura de paradas

Transporte suspenden bloqueo y esperan reunión

Estado. Se anunció que intervendrá el Ministerio de Gobierno como mediador. Sector movilizado insiste en la renuncia de Ribera.

Martes, 11 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Zona. Hace varias semanas se clausuraron las paradas de la zona de La Ramada.

El sector transporte suspendió la movilización a nivel departamental anunciada para hoy. La medida se suspendió luego de que el Ministerio de Gobierno enviara una invitación convocando a una reunión al sector y a las autoridades municipales. Hace varias semanas los transportistas están en estado de emergencia en rechazo a la Ley municipal N.981 que restringe la circulación de transporte, los fines de semana, por calles aledañas a los antiguos mercados. Además, están en contra de la clausura de paradas del sector intermunicipal e interprovincial que están ubicadas en los alrededores de la exterminal.

Se convocó a reunión este viernes. Uno de los dirigentes de los transportistas, Johnny Valdivia, indicó que a su pedido inicial se suma la renuncia del actual secretario municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, pues a su parecer "es autoritario y no tiene predisposición para trabajar".

La reunión convocada por la instancia nacional está prevista para este viernes en las oficinas del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid). "Si no renuncia Ribera no ingresaremos a la reunión. Es muy prepotente y ya le faltó el respeto a los dirigentes... En el plan (de reordenamiento) que impulsa no incluye al transporte...", insistió.

Valdivia aseguró que la instancia nacional se vio obligada a intervenir debido a que se anunció que se interrumpiría la circulación en todo el departamento pues inicialmente se fijaron varios puntos de bloqueo como la Chiquitania, San Julián, Cuatro Cañadas y otros. Agregó que en caso de no llegar a un acuerdo, las medidas se retomarán el lunes 17.

El secretario municipal de Transporte, Rolando Ribera, indicó que, aunque están abiertos al diálogo, desconoce la convocatoria a alguna reunión por parte de la instancia nacional. Agregó que tener 79 paradas "clandestinas" dentro del centro de la ciudad es un abuso que ya no se puede permitir.

Otro sector espera reunión hoy. El dirigente de la Federación Departamental de Transporte 16 de Noviembre, Róger Gonzales, indicó que esperan una reunión hoy con las autoridades municipales pues igual rechazan la clausura de paradas. "No estamos de acuerdo en movernos (sus paradas) de donde estamos actualmente. Le vamos a demostrar al municipio que nosotros (los afiliados a la Federación) no perjudicamos. Ninguno de nuestros afiliados ocupa espacio público. Todos tienen su propio garaje", insistió a tiempo de agregar que si los quieren mover de lugar lo primero que deben hacer es construir las terminales municipales.

El dirigente aclaró que al menos el 40% de sus socios tienen paradas dentro del Primer Anillo.

3 Mercados

son en los que se restringe la circulación vehicular los fines de semana.