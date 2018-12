Representante de la ONU, Diario peruano y exmandatarios se manifiestan por la democracia y la reelección de Evo Morales

Sube presión internacional por la defensa del voto ciudadano del 21F

Protestas. Cívicos ratifican plazo hasta mañana para anular candidatura a Evo. Hoy salen a las calles los universitarios del departamento en defensa de la democracia y las leyes.

Martes, 11 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Medida extrema. La huelga de hambre sigue sumando apoyo afuera del Tribunal Electoral cruceño.

La defensa del voto ciudadano expresado en el referéndum del 21 de febrero 2016, donde la población le dijo no a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera, suma voces a nivel internacional.

Mientras el partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) insiste en llevar a una nueva reelección a su binomio presidencial, los activistas, los cívicos, la oposición y otros sectores sociales se oponen a la continuidad de ellos y exigen su inhabilitación como candidatos para las elecciones primarias que dan paso a las elecciones generales del 2019.

Autoridad. El pasado domingo se hizo público el pronunciamiento de varios expresidentes de América Latina y Europa, que son parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), quienes instaron a los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) a reaccionar a "la ruptura del orden constitucional y democrático ocurrido en Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales".

Esta posición se dio días después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobara habilitar a Evo - Álvaro como postulantes del MAS.

Sin embargo, con una posición similar se expresó ayer el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, Mauricio Ramírez, quien hizo un llamado para que en el país se preserve el respeto al voto y la realización de elecciones transparentes y libres de violencia. "Hacemos un llamado obviamente a que se mantenga (y) se preserve siempre el respeto por los derechos de las personas en el derecho al voto, el derecho a las elecciones, y que el proceso que se nos avecina sea un proceso electoral libre de violencia, libre de todo tipo de conflictos y que obviamente se haga de la manera más armónica transparente y pacífica posible", sostuvo Ramírez.

Instó a preservar los valores democráticos, aclaró que en Bolivia no hay una situación de "no paz", no obstante se espera que el "país lleve a cabo un proceso electoral transparente y democrático".

Publicación internacional. En tanto, en Perú, el periódico más antiguo de este país, El Comercio, publicó ayer un editorial en el cual sostiene que Morales atropelló desvergonzadamente la voluntad del pueblo, con la repostulación para la Presidencia, y que Bolivia parece deslizarse “peligrosamente” hacia una dictadura.

“Evo Morales ha demostrado que la Constitución boliviana y la voluntad de su pueblo solo son válidas cuando lo favorecen”, sostiene el escrito.

El editorial, llamado "Evo el Supremo" hace referencia al referéndum del 21F, como también al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a la reelección indefinida amparándose en la Convención Americana de Derechos Humanos por sobre la Constitución.

Para el periódico peruano, el argumento del Tribunal Constitucional es “caprichoso” y “falaz” porque "bajo esa lógica ningún país de la región podría poner límites a la reelección indefinida".

Movilizaciones. Por otro lado en Bolivia, las plataformas y colectivos ciudadanos que vienen manifestándose desde hace varios meses en defensa del 21F y en contra de la reelección de Evo, ratifican medidas de presión para anular la habilitación de Evo.

En Santa Cruz, la huelga de hambre que inició la semana pasada liderada por el candidato a vicepresidente por el partido Unidad Cívica y Solidaridad (UCS), Humberto Peinado, sumó más manifestantes.

La medida extrema cuenta con 17 personas huelguistas, los últimos 4 se plegaron ayer al final de la tarde. "Estamos firmes, vamos a continuar aquí, no vamos a suspender la huelga porque estamos luchando por nuestros derechos", manifestó Oki Paniagua, activista que forma parte de la medida.

Con el mismo ideal, hoy se tiene previsto una masiva marcha de diferentes universidades de la región, en la que también se sumarán los activistas del 21F.

Sara Gutiérrez, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), indicó que la medida se aprobó en el máximo Congreso universitario de agosto y septiembre, con el fin de hacer prevalecer la democracia en el país.

A las 5 de la tarde saldrá la marcha desde el Curichi de los módulos de la UAGRM hacia la plaza principal 24 de Septiembre.

Por su parte el Comité pro Santa Cruz, confirmó que mañana se realizará la Asamblea de la Cruceñidad en las instalaciones de la institución cívica, en la que se acordarán las próximas medidas de presión para tomar.

Fernando Cuéllar, presidente cívico, ratificó que el plazo que le dieron a los vocales del TSE para que anule la habilitación de Morales culmina este miércoles y a partir del jueves los líderes cívicos ingresarán a una masiva huelga de hambre a nivel nacional. "Entramos en huelga de hambre, creo que será en la plaza principal para que sea abierta a todos los sectores e instituciones que se sumen a la causa, que es la defensa de nuestras leyes, la Constitución la democracia el voto y estado de derecho en el país", expresó el líder cívico cruceño.



Posición. Por otro lado, desde el MAS minimizan las manifestaciones de los activistas y al mismo tiempo descartan en el país deterioro de la democracia.

Evo Morales calificó de "enemigos de la nacionalización" a los 20 expresidentes de países iberoamericanos por su pronunciamiento referente a Bolivia.

Al mismo tiempo, afirmó que la democracia boliviana está más fuerte que nunca. "Hoy la democracia está más fuerte que nunca, aunque la derecha trate de hacer creer lo contrario", resaltó Morales en un mensaje mediante su Twitter, refiriéndose así al plazo que dieron los cívicos al TSE para anular su candidatura a las primarias de enero próximo.

27 de enero

Militantes de partidos políticos elegirán a su binomio para las elecciones 2019.

20 Expresidentes

fueron los que se manifestaron por la situación de Bolivia el domingo.

8 Binomio

están habilitados hasta el momento para ir a las elecciones primarias de enero.

Preocupación y molestia deja la agresión a activistas

Recuperación. Martín Saavedra, activista que resultó herido en el desbloqueo que realizó la policía en Pailas, se recupera de las lesiones.

Afirmó que este inconveniente con los uniformados no lo frenará para continuar movilizado en defensa del 21F.

Delicado. El cuadro de salud de Maiker Moirenda es más delicado.

El joven de 17 años tiene hundimiento de cráneo, hasta ayer estuvo internado en un hospital de Cotoca, pero fue trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios de la capital cruceña para ser sometido a una operación.

Óscar Urenda, secretario de salud de la Gobernación cruceña, informó que el joven fue sometido a una cirugía y que se espera su recuperación en las próximas horas, dado que presentó una contusión hemorrágica cerebral. "Esperemos que mañana su salud esté mejor", manifestó Urenda.

Según la madre de Maiker, el joven fue golpeado con un gas lacrimógeno arrojado por la policía cuando llegaron a Pailas a desbloquear la carretera.

Por su parte, activistas han acudido a donar sangre para coadyuvar a la recuperación del joven que estuvo en el bloqueo exigiendo el respeto al 21F durante el fin de semana.

Autoridad. Desde la Policía, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, indicó que se está realizando una investigación sobre la situación de Pailas, además asegura que los manifestantes tenían en su poder granadas de gas.

Los Azules del Oriente, afines al MAS defendieron a la policía, y afirmaron que los activistas del 21F son causantes de disturbios.

Impugnaciones se recibirán en el TSE hasta esta jornada

Autoridad. La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, informó que de acuerdo al Calendario Electoral, hoy a las 23:59 concluirá el plazo para la presentación de las demandas de inhabilitación de las candidaturas de los ocho binomios habilitados para participar en las Elecciones Primarias del 27 de enero de 2019. "Estamos en el periodo de recepción de demandas de inhabilitación por parte de las y los militantes de las organizaciones políticas y de las alianzas que fueron habilitadas para continuar en este proceso", dijo.

Impugnación masiva. En ese sentido, la Plataforma Bolivia Dice No y el Movimiento Demócrata Social (MDS) anuncia que presentará 300 mil impugnaciones a la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones de 2019.

Por su parte, el opositor, inscrito en el MAS por razones estratégicas, Marcel Rivas, ratificó su impugnación contra la postulación de Morales, después de que el TSE publicó oficialmente la lista de candidatos.

Rivas ya había presentado una impugnación el pasado miércoles, sin embargo, de acuerdo con el Reglamento de Primarias, el plazo comenzaba desde la publicación oficial de los habilitados, lo cual sucedió el sábado, por lo que su impugnación quedó sin valor. No obstante, el impugnante que fue candidato a diputado de Unidad Demócrata en 2014, volvió a presentar su impugnación el pasado domingo 9 de diciembre, de acuerdo al calendario electoral.

Posición oficialista. Ante esta situación, la senadora del MAS, Adriana Salvatierra, advirtió que la recolección de firmas de ciudadanos para impugnar la candidatura del binomio Evo-Álvaro es ilegal y riesgosa, porque se recaban datos personales de los ciudadanos.

Salvatierra considera que esa campaña de recolección de firmas resulta peligrosa porque los ciudadanos que presentan su información personal corren el riesgo de aparecer inscritos como militantes de algún partido político sin su consentimiento.

"Las impugnaciones no van a tener efecto alguno y lo que están haciendo es ilegal. ¿Para qué te piden tu nombre, célula, firma, fotocopia de carnet y hasta tu condición laboral, tu dirección; la ciudadanía no se tiene que prestar a dar su información personal a actuaciones ilegales", dijo.