Política

Morales llama “enemigos de la nacionalización” a 20 expresidentes

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Morales en un acto realizado en Pando. Foto captura BTV.

El presidente Evo Morales calificó este lunes de “enemigos de la nacionalización” a los 20 expresidentes de países iberoamericanos, que el fin de semana emitieron un pronunciamiento para pedir vigilancia a lo que consideran la “ruptura constitucional” en Bolivia.

El domingo, 20 exmandatarios del Grupo Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) publicaron una declaración en la cual califican de “ruptura del orden constitucional y democrático” a la habilitación de la candidatura de Evo Morales, por lo cual pidieron a la Unión Europea y OEA “mantenerse vigilantes” y disponer medidas preventivas.

El mandatario boliviano respondió en un acto realizado en Pando. Dijo que la declaración de los exmandatarios no tiene valor legal, pero sí puede tener algo de mediático.

“Yo no puedo entender que 20 expresidentes, algunos de América Latina, algunos de Europa inclusive que no estén de acuerdo para reducir la pobreza. Cómo es posible que 20 expresidentes rechacen candidatura de obreros, campesinos, de la gente pobre en Bolivia. No puedo entender cómo 20 expresidentes sean enemigo de la nacionalización”, dijo Morales.

Sostuvo que esos 20 exmandatarios vienen del neoliberalismo y siguen pensando en que los recursos naturales sean saqueados. “No sé si los expresidentes tienen cierta conciencia social, sentimiento de la humanidad”, cuestionó

“Tenemos claras diferencias de carácter ideológico, programático, pero ellos no deciden aquí, los bolivianos van a decidir quién es su presidente”, agregó el jefe de Estado.

Los 20 expresidentes que firmaron la declaración son:

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Enrique Bolaños G., Nicaragua

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Fernando de la Rúa, Argentina

Vicente Fox, México

César Gaviria T., Colombia

Felipe González, España

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Gustavo Noboa Bejarano, Ecuador

Andrés Pastrana A., Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Álvaro Uribe Vélez, Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay