Médicos reiteran que el SUS es 'insostenible y mentiroso' y anuncian paro de 48 horas

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. Foto: Erbol

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, ratificó este lunes que el Sistema Único de Salud (SUS) es "insostenible y mentiroso" y anunció un paro de 48 horas ante la falta de convocatoria por parte del Gobierno.



"Hoy día nos reunimos todo el consejo departamental a las 16.00 para tomar las decisiones en vista de que no hay un pronunciamiento (del Ejecutivo) y vemos que siguen las propagandas de parte del Gobierno ante un seguro universal mentiroso, ante un seguro universal que no es sostenible y ante una deuda que tiene este gobierno con los hospitales", manifestó Larrea.



El Gobierno anunció la puesta en marcha del SUS desde enero de 2019 sin que haya la infraestructura suficiente, especialistas y los recursos necesarios, según denunciaron los galenos.



Larrea estima que el paro será el miércoles y jueves y pidió a la población que confíe en los médicos y no en el gobierno que mediante propagandas miente al decir "que aquella vendedora va a tener salud gratuita, mentira".



Reiteró que hay cinco puntos propuestos a tratar con el Gobierno para que los médicos acepten entrar en la negociación.



Denunció que hay militantes del partido de Gobierno que ya se están distribuyendo cargos en el Ministerio de Salud y otros que ya se creen dueños de los Hospitales y "eso no lo vamos a permitir".



"Este gobierno ya ha cumplido un ciclo y ese ciclo tiene que terminar en lo que es salud", apuntó.