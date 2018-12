Abogado denuncia que policía planificó golpiza brutal contra detenidos en Puerto Pailas

Los golpes recibidos por las personas en protesta no fueron en el momento del desbloqueo, sino fue realizado de manera deliberada por los efectivos que 'ven a quienes piden respeto a la democracia como delincuentes'

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Una imagen de los enfrentamientos en Puerto Paila. Foto: Captura de pantalla

El abogado Roger Martínez denunció este lunes que la policía planificó la golpiza brutal del que fueron víctimas los activistas que defienden el 21F que fueron detenidos en Puerto Pailas la madrugada del domingo.



Martínez aseguró, de acuerdo a testimonios de las víctimas, que los detenidos fueron subidos a micros donde más de una decenas de efectivos los golpearon con palos y objetos sólidos hasta dejar a algunos con costillas fracturadas y cabezas rotas.



"El comando departamental de la Policía y sus efectivos detuvieron a estas personas y las subieron a micros donde estaban cerca de 15 efectivos, y estas personas han sido golpeadas y apaleadas dentro de los micros, esa es la situación totalmente irregular que vengo a denunciar", expresó el jurista.



Los golpes recibidos por las personas en protesta no fueron en el momento del desbloqueo, sino fue realizado de manera deliberada por los efectivos que "ven a quienes piden respeto a la democracia como delincuentes".



"Los jóvenes no resultaron heridos producto del enfrentamiento con la policía, la verdad histórica de los hechos es que estas personas fueron detenidas en la carretera y fueron subidas en diferentes micros y en los micros los han dejado para que los maltraten y los masacren a más no poder", reiteró Martínez.



Indicó que con ayuda de la instituciones defensoras de Derechos Humanos y cívicas pudieron sacar de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen a un joven que se encontraba tirado en el piso por la fractura de una costilla, situación que fue confirmada por el centro médico donde se encuentra internado.



Dijo que también hay otra persona en estado muy grave, un joven de 17 años, con daños en la cabeza.



En total 9 personas fueron detenidas la madrugada del domingo, en medio de bloqueos que exigían el respeto al voto del referéndum de 21 de febrero de 2016; 4 fueron liberadas con cese de arresto y las otras cinco fueron llevadas a audiencia de medida cautelar. Al final salieron libres.



"En la medida cautelar se demostró que no había nexo causal entre lo que decía el informe policial y las evidencias que habían, la fiscalía pidió que se dé libertad irrestricta y el juez dispuso su libertad, ellos están en investigación", apuntó el abogado.