Gobierno cree que los jerarcas de la Iglesia Católica alientan a la violencia

La pasada jornada, el presidente Evo Morales acusó a los obispos de 'traicionar a Jesús' al inclinarse del lado de los partidos de derecha

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. Foto: ABI

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, consideró este domingo que los jerarcas de la Iglesia Católica alientan a la violencia y a la confrontación entre los bolivianos.



"Yo hago un llamado a que algunos jerarcas de la Iglesia Católica, jerarcas que han alentado la confrontación lamentablemente desde sus púlpitos, no abran sus puertas a este tipo de violencia", manifestó la autoridad, en contacto con los medios.



Rada señaló que "el mensaje cristiano dice claramente ámense los unos a los otros y no dice tírense piedras los unos a los otros", en alusión a los enfrentamientos que se registraron en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre activistas del 21F y la Policía, durante el paro cívico del pasado jueves, en rechazo a la habilitación de Evo Morales para las elecciones de 2019.



"El mensaje cristiano no dice profieran insultos racistas los unos con los otros. No dice patéense los unos a los otros, no dice atenten contra la vida de otros", agregó Rada, en referencia a la muerte de una mujer en Riberalta, durante el mismo día de paro cívico.



El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, agregó que la Iglesia Católica influye con su mensaje a la población a favor de los partidos de derecha.



"La Iglesia está acostumbrada desde hace mucho tiempo a ser gobierno terrenal. En la actualidad y en el caso de Bolivia, trata de interceder o influir en la opinión pública (...), ahora representa su criterio a favor de gente que ha estado en el neoliberalismo", dijo.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que la Iglesia Católica y el Gobierno tienen misiones con diferentes niveles. "Es obvio que cada uno tiene su misión, una misión de fe y otra política", subrayó.



Ayer, el presidente Evo Morales acusó a los obispos de traicionar a Jesús para inclinarse hacia los poderosos y los políticos de la derecha.



"No faltan algunos pocos obispos, de la jerarquía eclesiástica, que se inclinan hacia los poderosos, hacia la derecha, traicionando a Jesús, (pero) Jesús es el primer socialista del planeta", aseveró.



No es la primera vez que el Gobierno cuestiona a los representantes de la Iglesia Católica por pedir que se respete el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016, que negó una nueva postulación de Morales a la presidencia.