Disminuye notablemente la llegada de visitantes a este paraíso beniano

Alerta, se cae el turismo en Rurrenabaque

Debido a diversos factores ha bajado significativamente el flujo de turistas al corazón de la Amazonia. Los lugareños esperan que se revierta esta situación y piden acciones.

Lunes, 10 de Diciembre, 2018

Ref. Fotografia: Para cientos de turistas que arriban a la zona, el gusto particular es navegar por los caudalosos ríos como el Beni, Tuichi, Quiquibey, entre otros.

Hay noches que apenas contamos tres huéspedes", confiesa Mary Paola Colque Laura, gerente general del hotel Tacana de Rurrenabaque, eso explica que el turismo, en los últimos años, ha caído notoriamente en la zona de la Amazonia del norte de La Paz y Beni, cuyos atractivos están conectados a la biodiversidad de los parques Pilón Lajas y el Madidi.

Para los habitantes del municipio de Rurrenabaque, provincia Ballivián del Beni y de San Buenaventura de la provincia Abel Iturralde de La Paz, la declinación de la actividad se origina a partir de la decisión gubernamental el 2008 de restringir el ingreso de ciudadanos israelíes al país, supeditando al requisito de la visa.

"Los israelitas venían en cualquier cantidad; ahora solo llegan al Perú. Eso ha disminuido el flujo de turistas sobre todo a nuestra región. Por otra parte, seguimos con limitaciones en la parte de la hotelería para recibir más y de mejor manera turistas de Europa y Estados Unidos", informa Braulio Colque Pacheco, propietario del hotel Pahuichi de Rurrenabaque.

En tanto para gerente del hotel Tacana, el otro argumento es que el turismo siente también la escasa promoción turística desde el Estado, además de la notoria desaceleración económica que afecta directamente en el turismo interno. "Todos estamos preocupados por esta situación, incluso tuvimos que salir fuera del país como a Chile, donde no tienen amazonia, para promover el destino Rurrenabaque", precisa Mary Colque.

Otros factores atenuantes. Rurrenabaque es un municipio de apenas 25 mil habitantes. Cuenta con alrededor de 28 hoteles, con un rango de precios de hospedaje por noche, entre Bs 50 a 400. Tal como pudo evidenciar El Día, el gran atractivo turístico no está en la pequeña urbe, sino en la profundidad de sus ríos navegables, la diversidad de su flora y fauna y el inmenso paisaje amazónico que invitan visitar necesariamente los parques Madidi y Pilón Lajas.

En ese ámbito, los actores directos de esta actividad, apuntan directamente la actual problemática del turismo a que Rurrenabaque como destino turístico, tiene escasa promoción por parte de las instancias gubernamentales en su política de fomentar dicha actividad.

A ello se suma la falta de articulación de la cadena logística que hacen al turismo: como son la interconexión entre el transporte aéreo-terrestre, la hotelería, la oferta de servicios y facilitadores de rutas turísticas.

"Como emprendimiento, quienes estamos metidos en esto, nosotros trabajamos intensamente por atraer turistas. Pero cuando hay esa falta de articulación entre todos y el escaso apoyo de las autoridades locales y nacionales, no se puede avanzar mucho y más vamos de arriba para abajo", asegura Wilmar Janco, indígena de Tacana y promotor de turismo.



Indígenas y el turismo. Pese a que la región por sus características propias de su gran biodiversidad, naturaleza y paisajismo sigue siendo un punto imperdible para los ojos nacionales y sobre todo del mundo, la accesibilidad a la zona tiene dificultades.

Apenas se cuenta con un pequeño aeropuerto, cuya pista aún no tiene una adecuada infraestructura de terminal aérea. Los habitantes cuestionan, cómo el gobierno construye un aeropuerto internacional en la zona cocalera de Chimoré, cuyo uso es inutilizado, y no así en Rurrenabaque, por años zona turística del país.

El poco flujo de turistas extranjeros que visitan la zona es a esfuerzo y gestión propia de pequeños emprendimientos sobre todo de pueblos indígena Tacanas. Ellos han desarrollado en todo lo que converge a las reservas del Madidi y Pilón Lajas, circuitos turísticos en acorde al respeto de la naturaleza. Para ello, en cada comunidad indígena lucen pequeños albergues para acoger a los visitantes del mundo.

El turismo aventura en contacto con la naturaleza

Recorrido. La zona todavía debe esperar un tiempo más para una adecuada carretera que conecte tanto con la ciudad de La Paz, el Beni y todas sus poblaciones aledañas.

Puente. Al mismo tiempo, la construcción de un puente sobre el río Beni, entre San Buenaventura y Rurrenabaque sigue demorado. Sin embargo, la travesía en lanchas para navegar extensos ríos amazónicos de la zona es el mayor atractivo para cientos de turistas, tanto extranjeros y nacionales.

Punto de vista

'El problema es que no hay paquetes turísticos'

Constantino Klaric

Experto en aviación

"El despegue del país en términos de turismo sigue atravesando grandes problemas difíciles de resolver por el momento. Es más, a diferencia de otros años esta situación se ha agravado. Por ejemplo, el éxito del transporte aéreo o aviación está relacionado con la hotelería y el turismo. Si esos tres eslabones no trabajan articuladamente no hay condiciones para que esta actividad crezca.

Si la hotelería es cara; obviamente que no habrá condiciones para un mayor flujo del turismo. Me explico, si el pasaje de avión es accesible, como ha sucedido en los últimos años y el costo de hospedaje de un hotel es caro, no habrá personas que se animen a visitar zonas como Rurrenabaque, aunque ya se tiene tarifas más racionales en este momento.

Pero el gran problema de fondo es que en Bolivia no se manejan paquetes turísticos como los hay en otros países. Ese es el punto súper débil que hace al manejo pésimo de los servicios turísticos.

En otros países uno tiene paquetes turísticos que incluye todo, transporte, hotel, alimentación y el recorrido al destino a donde uno va. Ese concepto es un tema ausente desde las políticas de gobierno. Eso afecta, dado que el turista actual quiere olvidarse de gastos adicionales a lo que pudiera significar la visita de un destino.

No puede ser que uno pague por ejemplo mil bolivianos para visitar Uyuni, pero en el camino tenga que erogar otros gastos para transporte, otro para hotel y alimentación. Al final el turista termina pagando casi el doble de lo que pensaba gastar. Eso es lo que perjudica a esta actividad.

La única manera para que eso funcione es articular todos los eslabones que hacen a la actividad turística desde el transporte, pasando por hotel y los servicios concernientes y así generar paquetes turísticos como se desarrolla en otros países con todo incluido".

Ya estoy un mes. Visitar este lugar es único en el mundo. Me encanta la mística de la gente que cuidan su hábitat”.

Hayley Swart

expedicionaria de eeuu

'Estoy impresionada, se siente el abrazo de la naturaleza. Bolivia debería aprovechar de mejor manera esta riqueza ecoturística”.

Sandra Quiella

turista belga

'Veo que la gente es muy amable y ayuda a disfrutar de lo que tienen. Lo que si falta es publicitarse más y eso cambiará todo”.

Neófita Garcías

turista de nacionalidad francesa

'Vengo de España y para ser primera vez me parece maravilloso. Tienen sitios como este muy hermosos, solo deben mejorar el transporte que es muy lento”.

Martha Giraso

Turista española

AEROPUERTO. Solo funciona la pista, falta construir la terminal aérea. Las quejas de un limitado servicio son permanentes.

TACANA. El hotel, al igual que otros, luce vacío, con escasos turistas, cuyo factor de ocupación no pasa del 30% a diferencia de otros años.

CIUDAD. Vista panorámica de Rurrenabaque (izquierda) y San Buenaventura (derecha), es el punto de partida de una travesía turística de la región.

SITIOS. En la profundidad del Madidi, hay albergues para turistas, los mismos son desarrollados por los pueblos indígenas de la zona.

SERVICIOS. La interconexión de las líneas aéreas, hoteles y rutas aún es deficiente. Hace falta articulación para generar paquetes turísticos.